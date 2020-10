Antonio Briseño encuentra grandeza en Chivas y le dedica todo su amor al club

Antonio Briseño no ha logrado convencer a Víctor Manuel Vucetich en las Chivas de Guadalajara, en la que el defensor ha debido conformarse con ver los encuentros del club desde el banco de suplentes sin contar con una gran participación en el equipo del Rebaño Sagrado.

El defensor atendió este miércoles el día de los medios previo al compromiso que tendrá el equipo de Guadalajara este fin de semana, en el que tendrán que medirse deportivamente ante su clásico rival, Atlas, en lo que ambos elencos animarán una nueva versión del Clásico Tapatío.

Briseño durante la presente jornada contó detalles importantes de lo que es la grandeza que tiene el club rojiblanco y todo el amor que le ha dedicado a la institución más grande que tiene el futbol mexicano, por la cual espera estar mucho tiempo defendiendo esta playera.

“En Chivas encontré grandeza desde sus directivos, los cuales, con el trato que te dan, es lo mejor que le pueden pasar. Pagan por ti porque te quieren a ti y si eso no hace que te sientas valorado no entiendo. La forma como me ha tratado Chivas lo hace diferente al resto de los equipos”.

Además, agregó que “Siempre entregó todo en cualquier equipo donde esté, pero uno lo hace más cuando te tratan de gran manera, cuando te sientes identificado con los colores y con toda la gente. Si eso no te enamora es que estás muerto y tienes atole en las venas porque no me canso de ver todo lo bueno que tiene este club”.

El zaguero ha disputado solo cuatro partidos en el actual Torneo Guard1anes 2020 en la competición del futbol mexicano, en la que en uno de ellos inició como titular.