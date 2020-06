Así nació el Beltranismo: La historia de Fernando Beltrán en Chivas

Desde que Fernando Beltrán irrumpió en Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2017, su talento quedó de manifiesto y poco a poco se fue asentando en el equipo, siendo al día de hoy uno de los titulares fijos además de referentes del club. En el Clausura 2020 pudo ser considerado el de mejor rendimiento.

¿Cómo comenzó la carrera del volante? Nacido en Jalisco vivió parte de su infancia en Ciudad de México y empezó su carrera en la capital. "Cuando tenía 11 años un amigo me consiguió una prueba en una escuela de Pumas, entré y ahí comenzó mi carrera, ya entrenaba diario, jugaba el fin de semana, viajaba. Después pasé por una mala situación al no quedarme en un club, eso me puso triste y pensé en dejar de jugar", contó a la página del club.

Beltrán en un Clásico Capitalino de fuerzas básicas. (Foto: Chivas)

Sin embargo, no se rindió y persiguió su sueño de jugar. "Gracias a un tío, que era maestro de educación física en un colegio y que tenía muchos contactos y buena relación con la gente que manejaba al Atlante, conseguí una prueba y en al primer día me pidieron mis papeles para registrarme", afirmó.

Los goles:

�� Se disfrutan

�� Se gritan

❤️�� Se sienten pic.twitter.com/GGxVEc3YCQ — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 8, 2020

"Mi llegada a Chivas se dio por el profesor Miguel Gamero, quien en ese entonces estaba en Selecciones Nacionales Menores; con Atlante fui al torneo Sub 15 que se jugaba en el CAR y en el CECAF, esa vez nos eliminaron en la fase de grupos y salí muy molesto, pero el 'profe' se me acercó y me platicó que estaba ante la posibilidad de incorporarse a Chivas", añadió.

"Ya cuando me vine a Chivas tenía 14 años y me integraron al equipo de Tercera División; el haber estado en la Selección de mi categoría me ayudó a que me firmaran un contrato y por algo de dinero, estoy agradecido por eso y porque el club me dio alojamiento en la casa club, alimentación y escuela, eso me ayudó en muchos aspectos". El resto con Beltrán es historia.