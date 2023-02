Benjamín Galindo Marentes, campeón con las Chivas de Guadalajara en 1987 ha disputado el partido más complicado de su vida luego de un derrame cerebral que sufrió en mayo del 2020 y que motivó a que lo intervinieran de emergencia para poder salvarle la vida, pero a casi tres años del incidente poco a poco muestra mejoría y aunque sigue en silla de ruedas, sus capacidades cognitivas están intactas para seguir ligado al futbol.

Mientras era auxiliar técnico de Matías Almeyda en el San José Earthquakes de la MLS, Galindo pasaba unos días en Guadalajara con su familia cuando se empezó a sentirse mal y esto complicó su estado de salud, pero en redes sociales ha publicado videos e imágenes de sus trabajos de rehabilitación que le permiten seguir disfrutando de sus seres más allegados y por supuesto de su mayor pasión, el futbol.

En agosto del 2022 el Maestro Galindo ofreció una entrevista con el periodista Javier Alarcón donde habló de su situación y lo que ha cambiado en su vida, pero antes de todo quiso agradecerle a Dios por permitirle mantenerse lúcido y con muchas ganas de seguir adelante para recuperarse al 100%.

“Gracias. Dios no perdí el conocimiento, todo recuerdo, de todo lo que platico lo hago muy bien, le agradezco a mi padre Dios por estar con vida. Hay de todo, son ejercicios de liga, con las manos, con los pies, caminar, virtual y sobretodo la fuerza en las dos piernas. Es un todo porque en la clínica de Rafa Ortega hago de todo y también nado, la verdad es un trabajo bastante bueno porque a mí me sirve y cada vez te digo, me siento mejor”, comentó en dicha plática.

Galindo volverá a dirigir en el futbol mexicano

Fue en la columna Sancadilla del diario Reforma que se dio a conocer el regreso de Galindo a los banquillos: “Benjamín Galindo será el técnico del equipo varonil de Zapopan para la Copa Jalisco 2023, el torneo de futbol amateur más grande del Estado. El "Maestro" sigue con su recuperación, luego de sufrir un Evento Vascular Cerebral y ser sometido a cirugías en 2020 que le impidieron seguir como auxiliar de Matías Almeyda en la MLS”.

