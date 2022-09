El delantero mexicoamericano del FC Cincinnati, Brandon Vázquez, es una de las revelaciones en la actual temporada de la Major League Soccer (MLS) con un total de 16 goles y durante una entrevista exclusiva previo al triunfo 3-1 sobre las Chivas de Guadalajara en Leagues Cup 2022, confirmó que el alto mando rojiblanco, liderado por Ricardo Peláez, simplemente no quiso contratarlo en el pasado mercado de pases para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y se decantaron por Santiago Ormeño.

Vázquez, atacante de apenas 23 años de edad, apareció la noche del miércoles como suplente y anotó el tanto que selló la victoria sobre el Rebaño Sagrado en TQL Stadium, en el marco de la segunda fecha del Showcase de la Leagues Cup 2022, una revancha personal tras la negativa tapatía de ficharlo en el pasado mercado, aunque confesó en la entrevista exclusiva con la cadena TUDN en Estados Unidos que no descarta jugar vestir la playera rojiblanca en el futuro.

El portentoso delantero mexicoamericano, en la entrevista exclusiva con Daniel Schvartzman de la versión estadounidense de TUDN, reveló que "se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado y yo dejé que mi representante se encargara de todo. Si era lo mejor para mi carrera, pues me interesaba, pero estábamos en ese momento con muchos partidos en Cincinnati y me quería enfocar en eso y no distraerme en cosas que pueden pasar o no".

Vázquez reconoció no meterse mucho en la negociación con Chivas

Brandon Vázquez reveló a TUDN en Estados Unidos que "era una situación que no sabía que iba a pasar pero sucedió que Cincinnati estaba pidiendo un dinero que Chivas no quería poner, entonces aquí sigo con Cincinnati, contento con este grupo que ha crecido muy cercano con todos aquí y estoy feliz donde estoy ahorita". Pero ante una posible transacción a futuro con Guadalajara, aseveró que "si es lo mejor para mi carrera y es algo que me conviene entonces sí, claro, por qué no…".

Vazquez, quien anotó el tanto que selló la victoria 3-1 sobre Chivas en TQL Stadium, se confesó indeciso aún por la selección que pudiera representar y reiteró que "es una decisión difícil, porque tengo un amor para los dos países. En mi casa crecí con una cultura mexicana, hablando español, mi papá de la Ciudad de México y mi mamá de Guadalajara, entonces crecí en una casa mexicana". Agregó que "luego, también crecí jugando futbol en Estados Unidos y ahí conocí a muchos jugadores de la selección de Estados Unidos cuando me tocó jugar en las inferiores. Creo que hay el amor para los dos, porque tengo a México en la sangre, pero crecí en Estados Unidos y también tengo mucho amor por este país". Nativo de San Diego, California, concluyó que "es algo que tendría que sorprender a todos cuando lleguemos a esa decisión, cuando crucemos ese puente".

