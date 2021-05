Carolina Jaramillo lanza advertencia al Atlas: Chivas no tiene debilidades

Las Chivas de Guadalajara Femenil tendrán una prueba de fuego en las Semifinales del Torneo Guard1anes 2021 dentro de la Liga MX Femenil, pues se medirán al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, donde Carolina Jaramillo sacó el orgullo y aseguró que el equipo rojiblanco no tiene debilidades en esta Liguilla.

Para la volante del Rebaño Sagrado han cometido algunos errores, pero no los puede considerar como debilidades, por lo cual afirmó que van con todo sobre las Rojinegras para buscar un buen resultado en el primer capítulo de las Semifinales que se disputará este viernes.

“No hay debilidades, como todo hay errores que se pueden trabajar, pero yo no le llamaría debilidades. Todos los equipos tenemos fortalezas, algunas se notan más que otras. Las fortalezas del equipo son la unión, el compañerismo, la actitud, transmitir la pasión sea el partido que sea”, comentó Jaramillo en conferencia de prensa este miércoles.

Una de las principales líderes dentro de la cancha para Chivas, explicó la importancia de avanzar a la Gran Final, pero sobretodo quedarse con el orgullo de la ciudad de Guadalajara al enfrentarse a uno de sus acérrimos rivales.

“Significa mucho marcar en un Clásico, más por lo que se juega, el orgullo, la pasión, sabemos que la ciudad está dividida. Si no se me da marcar, me quedaré con que el equipo juegue bien, se vea bien y saquemos el marcador (favorable) en su casa. Para mí todos los partidos son importantes, si pudiera destacar algo, (el de Liguilla) se juega con más intensidad y menos errores”, apuntó Jaramillo.

¿Cuándo juegan Chivas Femenil vs. Atlas en la Semifinal?

Será este viernes 14 de mayo del 2021 cuando arranque la serie de Semifinales entre Chivas y las Rojinegras del Atlas. El duelo se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Jalisco, mientras que el compromiso se vuelta se disputará el lunes 17 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Akron.