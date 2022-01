Chivas de Guadalajara no está teniendo suerte con el tema de los contagios en esta etapa de la pandemia. Este sábado en la noche desde el club tapatío reportaron un nuevo caso positivo por COVID-19 en el primer equipo. Este vendría a sumarse a los dos que se dieron a mediados de la semana pasada.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

De acuerdo a información que reporta el periodista César Huerta, su homónimo en el plantel sería el nuevo caso entre los dirigidos por Michel Leaño. "De acuerdo a fuentes al interior del club, se trata del “Chino” César Huerta, uno de los más cuestionados por los aficionados rojiblancos.", escribió el comunicador en una nota.

“La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa que se realizaron pruebas de control para la detección de Covid este viernes previo al entrenamiento del equipo en las instalaciones de Verde Valle, mismas que arrojaron un caso positivo dentro del plantel”, explica el comunicado que publicaron desde Chivas.

“La persona en cuestión fue aislada de inmediato y ya se encuentra con el debido seguimiento médico conforme al protocolo de salud establecido por Chivas y la Liga MX. El Club Deportivo Guadalajara seguirá con su trabajo día a día para lograr detectar y prevenir los casos de COVID dentro del equipo”, concluye la mitiva.

'Chicote' y 'Canelo' ya tocan césped

Los dos casos mencionados que se dieron la semana pasada, y según los enfermeros de la institución, correspondían a las figuras de Jesús Angulo y Cristian Calderón. No obstante, y de acuerdo a información del reportero Álex Ramírez, ambos empezaron ya con trabajos desde el césped. "No lo harán con el grupo, estarán trabajando por separado del equipo para no perder forma física", apuntó el comunicador.