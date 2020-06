Chicharito es limitado, pero entra en los cinco históricos: "Bofo" Bautista en las 5 preguntas incómodas con Zabalive

Adolfo Bautista, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, siempre ha sido protagonista de episodios polémicos en el futbol mexicano y hasta después de su retirada se mantiene con ese carácter de simplemente decir lo que piensa, por lo que en una entrevista con el "youtuber" Zabalive lanzó una controvetida valoración del canterano rojiblanco: Javier Hernández.

El ex atacante del Rebaño Sagrado es una persona que no se esconde y siempre va de frente, ahora en su retiro, cuando concede entrevistas no le busca rodeos a las cosas y así de claro fue al elegir a los cinco mejores jugadores mexicanos de la historia, una de "las cinco preguntas incómodas" a las que fue sometido por el "influencer" español residente en México.

Bautista compartió con "Chicharito" en sus inicios en Chivas ( Foto: Getty Images)

El "Bofo", en su respuesta a la comprometedora consulta de Zabalive, incluyó entre sus considerados como los más grandes jugadores mexicanos a "Chicharito" Hernández a quien resaltó sus ganas de triunfar a pesar de ser "limitado" como futbolistas.

El ex delantero rojiblanco, sin tapujo alguno, señaló que "Jorge Campos, Rafa Márquez, Benjamín Galindo, Hugo Sánchez y Chicharito". Sobre este último reconoció que "lo tuve de compañero en Chivas y sí estaba limitado técnicamente, pero tenía una mentalidad muy ganadora, gran tiempista para meter goles, por eso lo pongo en los cinco mejores".

Bautista a la pregunta sobre "¿quién es el jugador más malaleche a su consideración?", advirtió que en su época como profesional activo "lo tuve como rival y solo una vez de compañero en la selección. Se llama Isaac Terrazas, era el jugador más malaleche, entraba con la intención de lesionar. Como compañeros de profesión debemos cuidarnos, pero él iba a lesionar".