Jesús Angulo se ha convertido en la mejor fuente de los mensajes internos que surgen en el vestuario de Chivas de Guadalajara. El 'Canelo' está enfocado en su nuevo rol como youtuber y se ha dado a la tarea de entrevistar a cada uno de los integrantes del plantel de los rojiblancos para 'encontrar' uno que otro secreto escondido.

En el nuevo capítulo de su canal, que ya cuenta con más de 150 mil suscriptores, tuvo una charla con Isaac Brizuela en donde el 'Conejo' reveló el por qué de su sobrenombre. "Mis hermanos y yo nos parecemos mucho y mi padrino Fernando Tiscareño nos habló y nos puso apodos a cada uno...", empieza el relato del 'Cone'.

"a mí me tocó 'Conejo' porque eres bien rápido y ve los dientotes, se te salen. Y desde ahí se me quedó y en Toluca los que ya me conocían así me lo decían y así se quedó", concluyó el jugador mientras se 'destornillaba' de risa junto con el Canelo.

A pesar del ambiente distendido que se desarrollan en estas charlas con el Canelo y sus invitados, desde las oficinas de Chivas no están muy a gusto por este rol del jugador. Semanas atrás se filtró que desde los despachos no gustaron algunos comentarios de Cristian Calderón cuando afirmaba que llegaba "tocado" a algunos entrenamientos con el Necaxa, haciendo referencia a un estado de semi embriaguez.

Estos comentarios del 'Chicote', más otras intimidades que han contado otros como Fernando Beltrán o Luis Olivas, tienen en vilo a la zona noble de Chivas, quienes temen que se les vaya a ir de las manos algún tema controversial y que terminé afectado el ambiente en Verde Valle.