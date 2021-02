Alexis Vega no irá a primer microciclo de Selección México Sub-23 tras anuncio de Jaime Lozano previo al Preolímpico

Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana de la categoría Sub-23 u Olímpica, confirmó el martes en una entrevista que cumplirá en su programación con dos microciclos de preparación previo al Preolímpico en Guadalajara, donde buscará uno de los boletos de la Concacaf para el torneo de futbol de los postergados Juegos Olímpicos de Tokyo 2021, pero reveló no considerará al delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega.

El seleccionador de México Sub-23, durante una entrevista con W-Deportes Radio, adelantó que las concentraciones se efectuarán en los meses de febrero y marzo, como parte de la preparación con miras al clasificatorio de la Concacaf, que se celebrará del 18 al 30 de marzo en los Estadios Jalisco y Akron de la Perla Tapatía. Además, confesó que no llamará a Vega al menos para el primero de estos compromisos en el Centro de Alto Rendimiendo (CAR).

Lozano, en platica con W-Deportes Radio, aseguró que "este mes tendremos un microciclo, es probable que en marzo previo al Preolímpico tengamos otro y después ya concentrarnos cuatro días antes para empezar con el Preolímpico y con toda la ilusión para ganar ese boleto a Juegos Olímpicos".

El entrenador del Tri Olímpico, en cuanto a las declaraciones que ofreció el delantero de las Chivas y en las que aseguró su deseo de no participar en microciclos por considerarlo un riesgo innecesario, reconoció que "con Alexis (Vega) ya hablé. Tuvimos una llamada telefónica, creo que no fueron lo mejor pensadas sus declaraciones, sabemos que es muy importante su club, pero también las alegrías que le puede dar la selección y lo entiendo, que se ha lastimado dos veces, una de mayor gravedad y ahora con Cruz Azul".

��No convocará a Alexis Vega ��



Jaime Lozano, entrenador de la Selección Olímpica reveló en EXCLUSIVA que no llamará al jugador de las Chivas tras las declaraciones de no querer estar en un microciclo por riesgo a una lesión ��. #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/GiCunn9xoR — W Deportes (@deportesWRADIO) February 2, 2021

Jaime Lozano argumentó que "las lesiones pueden aparecer en cualquier cancha y Alexis (Vega) me dio sus explicaciones, le hice sentir lo que yo pensaba y es muy probable que Alexis no esté en este primer ciclo, porque necesitamos jugadores seguros y convencidos de que no van a lastimarse y segundo de que la selección es todo".

��EN EXCLUSIVA ��



�� “ Necesitamos jugadores muy decididos y comprometidos, Alexis cada vez que viene aquí lo ha hecho de maravilla” Jaime Lozano en @PasionWFM sobre convocar a Alexis Vega. #LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/4vRMlhCB2Z — W Deportes (@deportesWRADIO) February 2, 2021