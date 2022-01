En la previa al partido de las Chivas Rayadas de Guadalajara vs. los Gallos Blancos de Querétaro por el Torneo Grita México C22 de la Liga MX, Alexis Vega fue noticia por un hecho extradeportivo. El delantero fue uno de los protagonistas de un accidente vial, del cual, por suerte, los implicados solo debieron lamentar daños materiales.

+ Futbol de Estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX +

Pero el mal momento para el elemento del Rebaño Sagrado continúo más allá de la colisión en sí. Es que uno de los otros dos conductores involucrados, a quien se lo identificó bajo el nombre de Luis Aguirre, señaló al integrante del plantel de Marcelo Michel Leaño como el claro culpable del impacto, el cual definió como "un besito".

"La camioneta atrás mío y la camioneta de Alexis, iban 'echando el auto encima'. Uno que no dejaba pasar y Alexis que a huevo quería entrar y sin prender la direccional. Supe que fue Alexis Vega cuando me rebasó porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería, y que el que no lo dejaba chocó conmigo", acusó Aguirre sobre el jugador de las Chivas, a través de su cuenta de la red social Twitter.

Al ser arrobado en la incriminación por quien se autoproclamó como el damnificado, Alexis Vega no se resistió y respondió mediante la misma vía para exculparse del acontecimiento que, acaso, tuvo lugar este viernes 21 de enero por la tarde en Guadalajara: "Jajajaja, ¿por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar".

Chivas vs. Querétaro: ¿Cuándo y a qué hora juegan por el Clausura 2022 de la Liga MX?

Las Chivas Rayadas de Guadalajara de Marcelo Michel Leaño enfrentarán a los Gallos Blancos de Querétaro por la jornada tres del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El mismo que se llevará a cabo este sábado 22 de enero a partir de las 17:00 horas en el Estadio Akron, contará con la transmisión de la señal Izzi.