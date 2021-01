Chivas: Jesús Molina sostuvo que un penal "no va a venir a bajonearlo" tras el fallido ante Puebla

Jesus Molina, capitán de las Chivas de Guadalajara, se refirió al penal que falló en el empate ante Puebla, por el debut en el Torneo Guard1anes Clausura 2021, asumió la responsabilidad y negó que pueda afectar su estado anímico ni su confianza de cara a lo que se viene, un campeonato que recién acaba de empezar.

El Deportivo Guadalajara viene de igualar 1-1 en el debut en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 ante Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Los tantos del encuentro fueron de Miguel Ponce, para Chivas, y Santiago Ormeño, para la Franja. Es por este resultado, no del todo positivo, que el primer encuentro en el Estadio Akron, a disputar ante Toluca este próximo sábado, será más que importante para que los de Víctor Manuel Vucetich puedan levantar cabeza y no perder pisada en la lucha por estar nuevamente en la Liguilla y pelear por la Liga MX.





"Tuve el valor de tirarlo, no me considero una persona cobarde, se había hablado previamente que cuando no estuvieran los tiradores oficiales, Macías y Vega, yo me hacía cargo de esa responsabilidad. Si siguen sin estar ellos y el director técnico lo decide, estoy dispuesto para tirarlo, no me arrugo ante esas circunstancias", manifestó el capitán en diálogo con TUDN.

Después de haber engañado al portero, Jesús Molina no le dio la dirección adecuada a su disparo y el balón se fue por la línea de fondo.



#Guard1anes2021⚽ pic.twitter.com/fDBET5mCDf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2021

Por último, remarcó que esto no lo bajonea de cara al futuro: "Mi carrera está llena de éxitos, de fracasos, me sabía levantar, un penal no va a venir a bajonearme, a que mi estado cambie", concluyó el jugador.