Chivas: ¿Por qué Chofis López no puede reforzar al Tapatío en la Liga de Expansión MX?

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, anunciaba la noche del sábado 29 de agosto tras igualar sin goles con el club Pachuca la cesión del polivalente defensor Cristian Calderón al Club Deportivo Tapatío, para tener minutos en la novedosa Liga de Expansión MX, pero en la confirmación se generó una confusión al especularse la posibilidad que el volante Javier Eduardo López lo acompañara y finalmente fue el delantero Ronaldo Cisneros el otro prestado a la sucursal. Por tal motivo, recordamos por qué "Chofis" no puede ir al equipo filial.

El mediocampista creativo del Club Deportivo Guadalajara, después de esta confusión, fue apartado del primer equipo de manera oficial el 4 de noviembre al estar inmerso en un grave escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y por ello, se encuentra disponible en el mercado de pases al liderar la lista de transferibles rojiblancos. Pero al no encontrar destino fuera del redil, se especuló que pudiera continuar en 2021. En agosto, el departamento de prensa de la institución tapatía confirmó que serían Calderón y Cisneros los cedidos al Tapatío, mientras que aseguró a secas que el volante no pudiera hacerlo "por la edad" y entonces, el periodista David Medrano explicó en una columna de opinión en el diario Récord, el motivo real que impide a "Chofis" reforzar al filial rojiblanco.

Chivas, luego de la corrección realizada al anuncio del "Rey Midas" en la videoconferencia de prensa, no explicó por qué "Chofis" López no podía participar en la Liga de Expansión MX como sí pudieron hacerlo "Chicote" Calderón y Ronaldo Cisneros, más allá de la edad, pues cada equipo pudiera contar con hasta ocho jugadores mayores de 23 años y que tienen la opción hasta de ser extranjeros. David Medrano apareció el martes 1 de septiembre con una columna titulada: "Tapatío no servirá para dar minutos a varios jugadores de Chivas" y en la que explicó de manera más profunda las conceciones que permite el denominado "Carnet único" para participar en ambos torneos, aprobado por la Liga MX.

Calderón jugó un par de fechas con el CD Tapatío en la Liga de Expansión MX (Chivas)

Medrano, también comentarista de TV Azteca, agumentó en ese entonces que "jugadores como Chofis López, José Madueña, Pollo Briseño, Dieter Villalpando y Alexis Peña no pueden jugar en la Liga de Expansión MX, ya que el reglamento señala que el carnet único es exclusivo para nacidos de 1997 en adelante. El cuerpo técnico de Chivas pretende darles actividad, pero no tienen cabida en Expansión, y tendrá que ser en la Sub-20, donde por por ejemplo Oribe Peralta jugó el sábado pasado ante Pachuca. En el caso de Chicote Calderón y Ronaldo Cisneros los dos nacieron en 1997, y por ello sí pueden jugar, y de hecho lo harán este martes con el Tapatío ante Atlético Morelia".

Medrano refirió el motivo que impide a "Chofis" López reforzar al Tapatío (Récord)

Cisneros también recibió minutos con el filial rojiblanco en Liga Expansión MX (Chivas)

Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara y Ricardo Peláez, director deportivo, fueron tajantes en el comunicado oficial emitido el 4 de noviembre a través de un video en las redes socials oficiales de la institución al señalar que ninguno de los cuatro jugadores sancionados -incluido Eduardo "Chofis" López- volvería a vestir la playera de las Chivas. Por lo que esta imposibilidad de reforzar al Tapatío, descarta cualquier posibilidad que el volante creativo siga en la organización para 2021, pues solo pudiera jugar con la categoría Sub-20 y no esta considerada esa opción, por lo que saldrá de cualquier manera en este mercado de pases.

COMUNICADO OFICIAL.



Tolerancia CERO para indisciplinas y actos contrarios a nuestros valores.



Estas son las determinaciones de nuestra Directiva. pic.twitter.com/IbrQkLnKMd — CHIVAS (@Chivas) November 4, 2020