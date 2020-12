Mercado de Pases: María Sánchez fue anunciada como nueva jugadora de Tigres UANL tras su salida de Chivas

Hace algunas semanas, más precisamente el pasado 10 de diciembre, Chivas de Guadalajara Femenil anunció la salida de María Sánchez, una de las mejores jugadoras del plantel y una de las más destacadas del último Guard1anes 2020, integrando el once ideal del torneo, del Rebaño Sagrado, sumándose a la extensa lista de salidas que alcanzó, incluso, a Norma Palafox en este mercado de pases.

Este jueves, hubo novedades respecto al futuro de la jugadora, ya fuera de las Chivas de Guadalajara. Es que fue anunciada como nuevo refuerzo de Tigres UANL Femenil, el último campeón de la Liga MX. Ella fue anunciada a través de las redes sociales.

En el último Guard1anes 2020, María Sánchez disputó 17 encuentros con las Chivas de Guadalajara, marcando cinco goles. A tal fue su nivel en el equipo comandado por Edgar Mejia que fue seleccionada entre las once mejores jugadoras de la Liga MX. Su salida del club se debió a desacuerdos contractuales.

Defendieron la Rojiblanca con orgullo y hoy deciden tomar un nuevo camino.



���� ¡Gracias, @nicolepj08 y @Maria17_7! ���� pic.twitter.com/bZHtLJFE0P — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 10, 2020

Muchas Gracias Chivas. Comunicado Oficial. pic.twitter.com/xHRRYquVcQ — Maria Sanchez (@Maria17_7) December 10, 2020

"No me queda más que agradecer a todas la afición, directiva, cuerpo técnico y compañeras de Chivas. fue una decisión muy difícil, pero me voy muy contenta por la última temporada. Fue un año de aprendizaje y crecimiento. Me duele dejar una institución como Chivas", manifestó Sánchez en un comunicado oficial, publicado en sus redes sociales, en el marco de su salida de la institución.