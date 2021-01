Chivas: José Juan Macías llenó de elogios a Vucetich y reveló los vicios que le corrigió dentro de la cancha

José Juan Macías es, pese a su joven edad, uno de los referentes de este plantel de las Chivas de Guadalajara. Un jugador al que todavía le falta mucho por demostrar, pero que ha evolucionado a partir de la llegada y el trabajo de Víctor Manuel Vucetich, a quien el delantero llenó de elogios.

Chivas de Guadalajara afronta la última recta de la preparación de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021. Este miércoles, el Rebaño Sagrado tuvo una nueva jornada de trabajos en Verde Valle, vislumbrando lo que será el debut de este viernes ante Puebla, por la Jornada 1. Dicho encuentro, contará con transmisión de televisión en vivo a cargo de TV Azteca y en Rebaño Pasión te traeremos la transmisión online de manera gratuita a través de nuestro portal.

En diálogo con TUDN, José Juan Macías destacó el crecimiento que ha tenido bajo las órdenes del profesor, a quién además de tenerle una estima en lo personal, le agradece el haber corregido y modificado ciertos movimientos en el campo de juego, para hacerlo un mejor delantero dentro de la cancha para los Rojiblancos.

"Somos afortunados de tener a Vuce. En lo personal me ha hecho crecer en mi posición porque yo tenía la tendencia a botarme demasiado cuando empezaba a jugar, a venir a recibir balones, se me dificultaba generar esa profundidad. Poco a poco he ido trabajando con él y me pone en situaciones de peligro, lo estimo mucho y me ha hecho crecer", contó.

Además, se refirió a lo que significa ser el 9 del más querido de México, aunque descartó ser un jugador que "se presiona". "Trato de disfrutar esto lo máximo posible con la máxima responsabilidad. Después estoy en un proceso de evolución como todos, estoy tranquilo conmigo porque sé que voy por buen camino y tengo la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico y de Chivas", concluyó.