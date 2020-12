José Luis Higuera criticó la gestión de Ricardo Peláez por las millonarias inversiones de Chivas

José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas de Guadalajara, apuntó contra la gestión de Ricardo Peláez, Director Deportivo del Rebaño Sagrado, y criticó las inversiones millonarias realizadas por la institución en el último tiempo, principalmente en el pasado mercado de pases, con cifras récord para la institución.

Ante la consulta del periodista de ESPN, Tlatoani Carrera, el ahora dueño del Atlético Morelia, que disputa la Liga de Expansión, comparó los distintos escenarios en el que se encontró Chivas con su proyecto y el que ahora encabeza Ricardo Peláez.

“Es una construcción, digamos de un equipo grande, muy diferente a la que me tocó a mí proponerle a Jorge en su momento. Nosotros construímos un equipo en función de varios Drafts, en conjunción con un cuerpo técnico. Sé que hay otros modelos, donde la inversión es toda de un trancazo, y prefieren hacer los pagos anuales”, afirmó.

"Hay estilos de administraciones. Fue un tema espectacular, de los jugadores, de la inversión, de los nombres. Difiero de la forma que él ve la forma de construir un equipo, pero no por eso habrá críticas en este momento de mi parte; el tiempo le dará a él la calificación, simplemente yo no comparto esos puntos de vista, pero al final, es muy del futbol, al mundo del futbol le gusta arriesgar cuando no es su bolsillo", concluyó.