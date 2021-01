Ricardo Peláez habló del mercado de pases de Chivas y sostuvo que “se hicieron inversiones y hoy toca producir jugadores”

Chivas de Guadalajara afronta la última recta de la preparación de cara al Torneo Guard1anes Clausura 2021. Este martes, luego de retornar a los entrenamientos tras el inicio de este nuevo año el pasado sábado, los comandados por Víctor Manuel Vucetich tuvieron una nueva jornada de trabajos en Verde Valle, vislumbrando lo que será el debut de este viernes ante Puebla, por la Jornada 1.

En la jornada de este martes, quien también palpitó lo que será un nuevo año y un nuevo torneo para las Chivas de Guadalajara fue Ricardo Peláez. En diálogo con Marca Claro, el Director Deportivo del Rebaño Sagrado no se atajó ante ningún tema y habló de todo: mercado de pases, refuerzos, las Fuerzas Básicas, su ilusión de cara al Guard1anes 2021, el posible retorno a la Copa Libertadores de la Liga MX y más.

Las principales declaraciones de Ricardo Peláez:

Sobre su presente personal tras el fallecimiento de su madre y en lo deportivo, con la preparación de Chivas de cara al torneo: "Personalmente estoy con un hueco muy grande, por la ausencia de mi madre, pero también me siento bendecido y acompañado por mi familia, por mis amigos, por la gente con la que convivo todos los días. Sé que me están cuidando desde allá arriba. Agradezco todas las muestras de apoyo que recibí estas últimas semanas. Y en lo laboral y deportivo muy contento, con mucha ilusión por el inicio de este torneo ante Puebla. Creo que hicimos un buen Guard1anes 2021, nos eliminó finalmente el campeón, con mucho mérito. Tuvimos muchos problemas en la Liguilla y dimos pelea. Estamos contentos pero no satisfechos. Tenemos la obligación de dar un buen torneo y ser regulares. Trataremos de darle a la gente lo que merece."

Respecto al plantel y el mercado de pases: "Yo creo que hemos sido congruentes en lo que hemos hecho. Llegué a la institución con refuerzos, y ahora no queda más que ser congruentes en lo que hemos dicho en su momento. Hicimos una inversión y el equipo llegó a la semifinal, haciendo un buen torneo. Y ahora tenemos que producir jugadores. Hoy regresa un Chino Huerta mucho más maduro, un Alejandro Mayorga subcampeón con Pumas, regresa un Carlos Cisneros, regresa Luis Olivas y se promueve a varios jugadores de las Fuerzas Básicas, como Organista, que van a jugar en Expansión. Este mensaje es muy importante, que le llegue a la afición a través de los medios. Hoy el equipo está reforzado por estos jugadores. Es lo que se dijo y lo que se hace."

Sobre la política de fichajes tanto en Chivas como en la Liga MX: "Estamos haciendo las cosa como creo que la tenemos que hacer. Por supuesto que, en su momento, vamos a intentar reforzarnos con jugadores, siempre mexicanos. Pero dadas las circunstancias actuales, todos están complicados, Tigres es el único que invirtió. Ha habido congruencia de nuestro lado con lo que estamos viviendo, que no es para toda la vida. El equipo de no clasificar tres años en la Liguilla, llegó a semifinales. Debemos estar peleando, como lo hicimos en el torneo pasado."

Respecto al desarrollo de las Fuerzas Básicas para el crecimiento económico y deportivo de Chivas: "Nosotros respetamos siempre la política de esta institución, de tener que tener prácticamente una selección nacional para poder competir, generando talentos. Hoy tenemos siete canteranos en el primer equipo, y en este torneo van a ser mucho más. Ojalá un día podamos decir que todo el plantel está compuesto de canteranos. Queremos volver a exportar talento mexicano al extranjero, como en su momento pasó con Chicharito Hernández. Todo el trabajo que hacemos y se hace nos hace ser optimistas, hay mucho talento. No nos queda otra que hacer esto o comprar, no hay muchas opciones tampoco. Entonces tenemos que desarrollar bien este aspecto."

Analizando un posible retorno de la Liga MX a la Libertadores: “Nos hace falta en lo deportivo tener ese roce, y a ellos en lo económico. Sería una buena comunión volver a estar en la Copa Libertadores. Sin embargo, debo admitir, yo siempre pensé que México nunca va a ganar la Libertadores.”