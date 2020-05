Chivas de Guadalajara celebró 114 años de vida con el objetivo de reinventarse y todos lo festejaron

Amaury Vergara, actual presidente de las Chivas de Guadalajara, encabezó el viernes los festejos por los 114 años de vida e historia de la institución tapatía en el futbol y mandó un motivador mensaje a los seguidores en el que prometió reinventar a la organización, durar muchos años al frente y además forjar el futuro del equipo con muchas alegrías para los chivahermanos.

El nuevo líder del Rebaño Sagrado, a través de un video publicado en sus redes sociales, no perdió la ocasión para recordar a su padre: Jorge Vergara, quienle heredó la organización e incluyó a más dirigentes en el mensaje de cumpleaños al señalar que "son 114 años de historia, somos más de 40 millones de aficionados en México y en el mundo, más de 12 títulos que se han ganado a base del esfuerzo, sacrificio, sudor de puros mexicanos".

Amaury no perdió la ocasión para recordar a su padre en el aniversario rojiblanco

Vergara Zatarain añadió en su mensaje por el aniversario rojiblanco que "Chivas es el equipo más relevante de México. Mi padre (Jorge Vergara, QEPD) le dedicó 15 años de su vida a este gran equipo y yo le dedicaré tantos más se puedan y sean necesarios. Eso es una promesa. Agradeció el apoyo de los seguidores y aseguró que no descansarán hasta que los aficionados se sientan orgullosos del equipo".

El mandamás del redil aseveró en la parte final de su intervención que "estamos trabajando para reinventarnos y construir el futuro de este gran equipo. No vamos a descansar hasta que cada una de las personas que pertenecen a la Nación Chivas se sientan plenas y orgullosas de su equipo. No solamente por lo que hacemos en la cancha, sino también por lo que hacemos fuera de ella, somos Chivas".

Otros integrantes del alto mando tapatío también participaron en este mensaje como el director deportivo: Ricardo Peláez, la directora deportiva del Femenil: Nelly Simón, Jaime Figueroa, jefe de los servicios médicos y Marcelo Michel Leaño, director de futbol, quien señaló que "Chivas es el semillero de México, no hay, no existe una institución que crea y apueste tanto por los mexicanos como el Club Deportivo Guadalajara". Muchos ex jugadores, leyendas, rivales, aliados, todos se unieron a los mensajes de felicitaciones y presentamos algunos a continuación:

��⚪️¡ESTO ES CHIVAS! ⚪️��#114DeChivas ���� pic.twitter.com/6zmjxdHybg — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 8, 2020

114 años de historia y grandeza.

Feliz y orgulloso de poder ser parte del equipo y portar esta playera que representa a millones de mexicanos. pic.twitter.com/17Q4bSidMH — Jesús Molina (@j_molina5) May 8, 2020

Feliz aniversario @Chivas ❤️��114 años de pura historia !!! ���� pic.twitter.com/acmx6fYdm4 — Raúl Gudiño (@RaulGudino1) May 8, 2020

Orgullosamente chiva de corazón��, 114 años de Historia Felicidades pic.twitter.com/MjMUJ4ytXT — ADOLFO “BOFO” BAUTISTA (@bofo_100_) May 8, 2020

114 años de hacer historia en el futbol mexicano. Parece fácil pero detrás hay mucha gente, muchas experiencias y mucho amor al deporte.

Agradecido con haber defendido estos colores. @chivas.

----------------- — RamónRamírez7 (@ramon7ramirez) May 8, 2020

¡Feliz cumpleaños 114, @chivas! Sin duda alguna, el club más importante de México y que me marcó muchísimo como profesional y como persona. pic.twitter.com/FS1GdXV0Ja — Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) May 8, 2020

Hoy no es un día cualquiera, hoy es él aniversario de el equipo de mis AMORES @Chivas Felicidades �������� Te llevo siempre en el corazón �������� pic.twitter.com/hHTDwKz9D4 — carlos salcido (@carlossalcido7) May 8, 2020

Algunos con más años, otros con menos, pero toda la afición unida, celebrando a la distancia los 114 del Club Deportivo Guadalajara.

Somos parte de esta historia, grandeza y tradición. Somos un eslabón más que hace posible esta realidad llamada @Chivashttps://t.co/c58H5j6gI0 — Barra Insurgencia (@B_laInsurgencia) May 8, 2020

Pronto acabará esto y nosotros ponemos el pastel, ustedes las tortas ahogadas. ��

�������� pic.twitter.com/0apEiUDuRB — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) May 8, 2020

Felicidades @Chivas un orgullo ser parte de esta gran institución. pic.twitter.com/t8IayTD930 — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) May 8, 2020

Felices 114 años al club más grande de todo México ���� ❤️ @Chivas @ChivasFemenil desde el inicio�� pic.twitter.com/vUctujDDu6 — Daniela Pulido (@dani_pulido13) May 8, 2020

Gracias por permitirme ser parte de tu historia y cumplir un sueño de pequeño pero de una manera diferente. @esportsChivas �������� pic.twitter.com/HskH9jieFE — Beto (@Beto19Avila) May 9, 2020

Estamos de fiesta ! pic.twitter.com/RahJZJoLjK — Nelly Simón (@NellySimon) May 8, 2020

Somos leyenda del futbol Mexicano!! Felices 114 años de historia @Chivas !!! Gracias a los que con su vida llenaron de grandeza al Guadalajara!! Un privilegio ser parte de esta institución!! #114deChivas ⚽️⚽️�������������������� pic.twitter.com/LJBhWnJrwE — Marcelo Michel Leaño (@mmichelleano) May 8, 2020

Muchas felicidades al Club de mis sueños, un orgullo pertenecer a tu historia y un honor defender tus colores @Chivas ���� #114DeChivas pic.twitter.com/QF8slu0BSI — Fernando Beltran (@FerbBeltran) May 9, 2020

¡Mi bisabuelo fue el primer técnico en darle un campeonato a Chivas! El uruguayo Donaldo Ross, mi abuela me regaló la placa que le entregaron en reconocimiento a eso, fotos y una que dice una frase espectacular. #ReliquiaSagrada@DATOS_CHIVAS @Chivas @JFGiaccardi @_LOSCHIVISTAS pic.twitter.com/0fp20SeNI5 — T U R Y (@arturogtzfx) May 9, 2020

114 años de grandeza ������ un orgullo pertenecer al equipo más grande de México❤️@ChivasFemenil @Chivas pic.twitter.com/gcqiyMxWtx — Nicole Pérez (@nicolepj08) May 9, 2020

Un equipo con clase y estilo. ¡Feliz Aniversario, @Chivas! Esperamos volverlos a enfrentar pronto! ���������� pic.twitter.com/6u5qUndGY4 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 8, 2020

Feliz aniversario al más grande ������@Chivas 114 años de grandeza

Gracias por permitirme ser parte de tu historia ����������⚪️#RojiblancoTodaLaVida No es amor, es #Chivas

“Tu grandeza no radica en los títulos�� sino en lo que representas para millones” ���� pic.twitter.com/ffwoERslXV — Jesús Sánchez (@_JESG17) May 9, 2020

Día especial sin duda, 114 años de vida del poderoso equipo de fútbol Guadalajara. En @latinus_us los celebramos como merecen. Dénselo carajo!!! https://t.co/CBi5uHjoa7 — Luis García P (@GarciaPosti) May 8, 2020

Felices 114 años de historia y grandeza @Chivas ������������ pic.twitter.com/2rO8hOxkeV — jair pereira (@jairpereira16) May 9, 2020

¡Esta es la historia que me toco vivir! pic.twitter.com/fpOYevojsU — Eduardo De La Torre (@YayoDelaTorreM) May 9, 2020

Felices 114 @Chivas! ������ Gracias por tantos momentos que hemos vivido juntos! Sin duda el club mas grande, historico y mexicano de todos. Con mucho trabajo, sacrificio, humildad y deseo de conquistarlo todo espero poder seguir portando tus colores por muchos años mas. Chivas! pic.twitter.com/qxx3ZYkmXE — Toño Rodriguez (@TonoRodriguez1) May 9, 2020

¡Y muchas, pero muchas gracias por darnos este jugadorazo! ��#114DeChivas pic.twitter.com/9C7Lk09FFd — Manchester United (@ManUtd_Es) May 8, 2020

¡HOY FESTEJAN 114 AÑOS DE PURA GRANDEZA! ����#UnDíaComoHoy, pero en 1906, nace un equipo que con el tiempo se convirtió en el #RebañoSagrado conquistando el futbol y millones de corazones de nuestro país ������#Chivas #Chivas2020 #Rebaño #LigaMX #Futbol #Deportes pic.twitter.com/D6zfldXhu8 — Caliente Sports (@calientesports) May 8, 2020