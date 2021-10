Atención: Chivas de Guadalajara no interesa al City Football Group, sociedad en la que está incluida el Manchester City

A mediados de la semana pasada empezaron a circular rumores sobre una posible venta de Chivas de Guadalajara. A la información se sumó días después un análisis que hablaba de la deteriorada situación económica de los rojiblancos y que obligaría a Amaury Vergara a poner en venta al Rebaño.

Estas versiones hablaban de un interés por parte del City Football Group, sociedad en la que está incluida el Manchester City, como el comprador detrás de la operación para sumar a Chivas a un compilado de conjuntos de varias ligas del mundo y que hacen de esta sociedad una de las poderosas -y extensas- en el mundo deportivo.

No obstante, y con una información de Super Deportivo, que replica al portal SoyChivaHermano, fuentes allegadas a este grupo han desmentido los rumores y Chivas no será vendido a ningún inversor. "De acuerdo a información de un directivo de un integrante de esta sociedad, a la que pudo acceder Soychivahermano, no hay interés alguno en comprar al Guadalajara", se puede leer en parte del texto.

Chivas no está en venta (Imago 7)

¿Qué es el City Football Group?

El CFG es una sociedad anónima de cartera que maneja capitales destinados a clubes del Grupo Abu Dabi United y que se encuentra ubicada en Londres, Inglaterra. Esta sociedad es liderada por el multimillonario jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, cuya fortuna se estima en más de 20 mil millones de dólares.

El Manchester City pertenece al CFG (Getty)

El objeto principal de esta sociedad es albergar bajo un mismo grupo a un conjunto de equipos que puedan "cooperar", entre otras cosas, con el crecimiento de cada una de estas instituciones por medio del traspaso e intercambio entre sus jugadores. Entre las escuadras que pertenecen al CFG destacan el Manchester City, New York City FC, Melbourne City o el Montevideo City Tourque.