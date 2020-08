"Chivas me enamoró por completo": Antonio Briseño

Antonio Briseño es uno de los pilares en la defensa de las Chivas de Guadalajara y aunque muchos rumores lo ponían fuera del equipo para ester Guard1anes 2020 de la Liga MX, el siempre mostró su compromiso con la institución y sus ganas de quedarse aún sin tener un puesto como titular garantizado.

Cuando el Pollo llegó al Guadalajara una gran parte de la afición lo vio de reojo debido a su pasado con el Atlas, equipo con el que se formó en las fuerzas básicas y con el que debutó en primera división.

El Pollo está completamente identificado con los colores del Rebaño Sagrado

Sin embargo, Briseño asegura que su corazón esta completamente con Chivas ya que aunque le tiene mucho cariño a la institución rojinegra por darle la oportunidad de convertirse en profesional.

Entrevista EXCLUSIVA a @pollobv, quien platica con @pulpozuniga y @emperadorsuarez sobre su experiencia en @Chivas, la importancia de ser un líder y su pasión por el futbol. #FOXLigaMX



Disfruta el partido Santos vs. Chivas este domingo en @FOXDeportes. (7:30pm E / 4:30pm P) pic.twitter.com/ieBsuqKO1K — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 1, 2020

"Yo salí del Atlas y obviamente le tengo cariño, pero la forma en la que yo salí del Atlas no fue la más adecuada, no me gustó la forma de la directiva y la diferencia con Chivas fue la forma de tratarme, eso me enamoró", explicó el Pollo en una entrevista con Fox.

Briseño podría volver a la titularidad en la Jornada 2 del Guard1anes 2020 de la Liga MX debido a la gran cantidad de ausencias que tiene el equipo, incluyendo a los defensores Miguel Ponce y Jesús Sánchez.