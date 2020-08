Chivas también aletargó el sueño europeo de Marco Fabián y Jorge "Chatón" Enríquez

Chivas de Guadalajara puede presumir de haber ayudado a muchos de sus canteranos a cumplir el sueño de jugar en Europa y el principal ejemplo es Javier "Chicharito" Hernández, aunque también hubo otros como Marco Fabián y Jorge Enríquez, quienes debieron sacrificar un par de años antes de poder emigrar y pese a tener oportunidad de haberlo hecho siendo más jóvenes. Un hecho que parece repetirse con el delantero José Juan Macías.

El "Chatón" Enríquez, quien cerró su ciclo en el Salamanca de España para volver al futbol mexicano con el Veracruzano, platicó con la cadena ESPN acerca de su pasado en el Club Deportivo Guadalajara y confesó que tuvo la posibilidad de migrar al viejo continente cuando era más joven pero, debido a los problemas de descenso en los que se encontraba el Rebaño Sagrado, hicieron que, tanto él como Marco Fabián, continaran en la institución y sin poder marcharse a cumplir su sueño en Europa.

Jorge Enríquez, mediocampista defensivo, aseguró que "jamás me atrevería a culparlos, a la directiva de Chivas, pero sí necesitaban a todos los jugadores en su mejor momento. También fue con Marco Fabián, que tuvo proceso con selecciones menores y que tenía ofertas del extranjero no se podía ir. En algún momento se desesperó porque se quería ir, pero entraba esa dualidad de emociones que decían: tenemos que sacar esto adelante y después se irán a donde quieran. Y pues me resulta grato de que tuve ofertas para salir. No se dio la oportunidad de salir, pero no lamentamos eso".

El "Chatón", quien ahora jugará con el Club Veracruzano de Futbol Tiburón en la Liga de Balompié Mexicano, recordó que después de la Copa del Mundo Sub-20 "sí tuve bastantes ofertas para ir a Europa. Incluso, después de los Juegos Olímpicos (Londres 2012) se me abrieron muchas puertas, conocí mucha gente, promotores. No te digo que Chivas me cerró las puertas, porque no me atrevería, pero en ese momento el club me tenía considerado, querían que dejara más legado, que madurara más, después pasó el huracán de situaciones en Chivas que se iban directivos, llegaban otros y de nosotros jugando el descenso y fue una inestabilidad a nivel club". El mismo argumento para retener a José Juan Macías en el redil.

Jorge Enríquez, formado en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, le envió un consejo a todos los jovenes que se desempeñan en la Liga MX y tienen la posibilidad de migrar a temprana edad al señalar que "recomiendo que salgan a otras ligas de Europa. En mi caso que fue Chipre, no sabía en donde estaba el mapa. No tenía los reflectores, pero te encuentras con equipos sumamente competitivos, una liga en donde se pelea por puestos de Champions, de UEFA (Europa League). Los más jóvenes son los que deben de tomar la decisión, porque muchas veces los mexicanos se encariñan mucho con la liga, se encariñan con el equipo que te da la oportunidad, creo que sí me tardé en tomar la decisión, creo que no me arrepiento de lo que sé, pero sí creo que los jóvenes deben de tomar la decisión de buscar horizontes y crecer si así lo quieren".