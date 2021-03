¿Nuestra "peor pesadilla"? La tajante respuesta de Isaac Brizuela al América

La semana previa al Clásico Nacional entre el Deportivo Guadalajara y el Club América por la Jornada 11 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX se está viviendo de una manera más que especial. Muchos protagonistas están aprovechando la situación para trollear al rival o simplemente de ponerle picante al partido, algo que a los fanáticos les encanta.

En la jornada de ayer Antonio Briseño soltó una bomba: aseguró que Chivas es "mucho más grande" que el Azulcrema debido a que la institución Rojiblanca tiene una identidad clara (jugar con puros mexicanos), mientras que el acérrimo rival no cuenta siquiera con una identidad. Por esta razón, las Águilas le respondieron a través de un video en las redes sociales con un claro mensaje: "IDENTIDAD. El mejor de tus sueños o la peor de tus pesadillas".

La contestación por parte del Deportivo Guadalajara no se hizo esperar. Isaac Brizuela brindó una conferencia de prensa y le preguntaron qué pensaba sobre esto último: ¿El América es una pesadilla para Chivas? El delantero no dudó y soltó una respuesta tajante para seguir poniéndole picante al Clásico Nacional.

"No, no considero (que sea una pesadilla) porque me ha tocado jugar muchos Clásicos y estoy en término medio en cuanto a victorias y derrotas. Sí nos eliminan en las primeras Liguillas que me tocó jugar con Chivas, pero después nos tocó a nosotros eliminarlos o ganarles por torneo", apuntó con contundencia el Conejo.

Cabe resaltar que Isaac Brizuela le anotó un doblete al América en el Clásico Nacional del torneo Apertura 2016. El encuentro se disputó en el estadio Azteca y finalizó 0-3 a favor del Deportivo Guadalajara, por lo que el atacante tiene grandes recuerdos contra este rival.