"Contra Atlas no se pierde": Pollo Briseño

Las Chivas de Guadalajara recibirán este sábado al Atlas en el Estadio Akron a partir de las 19:00 horas en una nueva edición del Clásico Tapatío y el defensor Antonio Briseño tiene muy claro que este no es un simple partido más y que es uno de esos que hay que ganarlos a como de lugar y así lo expresó en conferencia de prensa.

"El Clásico Tapatío claro que me genera mucho más y me motiva para ganarles, tienes ese sentimiento, te lo dice la afición, contra Atlas no se pierde, con base en la experiencia vas tomando tus decisiones, yo me di cuenta que Chivas es el club más importante y lo que hay aquí no lo voy a vivir en otro, es único e irrepetible", expresó Briseño.

“Ganar el Clásico es un objetivo para estar en los primeros planos o en una Liguilla, no es un partido más, tenemos que ganar sí o sí, del otro lado te da un margen mayor en caso de no conseguir los objetivos, la exigencia no es la misma que estar en Chivas, a lo mejor ganar el Clásico no te salva la temporada pero si estar relajado un par de semanas”, continuó.

El Pollo asegura que le guarda mucho aprecio a la institución rojinegra porque fue la que le dio la oportunidad de debutar en el futbol de primera división, pero que su corazón es rojo y blanco como el Rebaño Sagrado.

"La camiseta del Atlas es la única que voy a tener (en la colección personal que tiene en su casa), no necesito tener más, es con la que debuté, estoy muy agradecido con ese club por esa oportunidad, pero hasta ahí”, concluyó.