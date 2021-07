!Demandan al Bofo! Interpusieron una denuncia contra Adolfo Bautista acusándolo de fraude

Vaya problema en el que ahora está metido Adolfo Baustita, ya que luego de su campaña política donde se lanzó como candidato a diputado federal por el Distrito 11 en la ciudad de Guadalajara por el Partido Encuentro Solidario (PES), Sandra Larios, integrante de Jaque Marketing Consultores, interpuso una demanda contra el ex jugador de las Chivas de Guadalajara por 37 mil pesos.

El famoso “Bofo”, campeón con el Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2006, no ha cumplido con el pago acordado a la agencia que le llevó parte de su campaña política, por lo cual la mujer afectada reveló que demandó al ex futbolista surgido de los Tecos de la UAG ante la Fiscalía con la carpeta de investigación 48488/2021, según declaraciones que proporcionó al diario El Occidental.

"Para mí (ese dinero) es parte de mi economía. Yo vivo sola, soy viuda, tengo mis dos hijas y las niñas dependen de mí, es mi dinero, así bien sean 200 pesos, y no, hasta ahorita es fecha que no tengo respuesta, no sé el motivo del porqué no me pagaron, solo me dejaron de contestar “, explicó Sandra Larios, quien ofreció mayores detalles sobre el trabajo que realizó con el equipo de Bautista.

Añadió que cuando su empresa fue contactada por la gente cercana al “Bofo” tuvieron que empezar un trabajo desde cero, ya que en sus oficinas no contaban con artículos de necesidades básicas como un trapeador, además de que también puso de su bolsillo dinero para la compra de panfletos, calcomanías y demás propaganda, al igual que para comprar comida para uno de los eventos donde el “Bofo” convocó a sus seguidores.

Larios agregó que desde que se dieron las elecciones, Bautista prometió que saldaría su deuda pero la comunicación se fue perdiendo al grado de que ahora han sido bloqueados por el equipo de trabajo del ex futbolista de las Chivas: “Esto me deja un pésimo sabor de boca, en la empresa nunca nos había pasado algo así, esta es la primera peor experiencia que me ha tocado. Aquí y en China esto se toma como robo, o sea, están abusando de la confianza, están tomando algo que no les pertenece y no están cumpliendo con su palabra. Nunca ha habido una negativa de pago, y hasta la fecha no la hay, pero me dejaron de contestar y me bloquearon ".

