Edwin Hernández arremete contra José Luis Higuera en Chivas: Le dieron poder a una persona que no sabe de futbol

Edwin Hernández, ex defensor de las Chivas de Guadalajara y actual integrante de los Chapulineros de Oaxaca en la Liga de Balompié Mexicano (LBM), no se guardó nada en una entrevista al cuestionar y criticar con fuerza la gestión de José Luis Higuera, ex director general de la institución tapatía, a quien calificó como un tipo egocéntrico, celoso y sin conocimiento alguno de futbol.

El ex lateral izquierdo del Club Deportivo Guadalajara, de 34 años de edad, se confesó y desahogó en contra el ex directivo de los rojiblancos, durante una entrevista para El Informador, en la que también se refirió sobre su paso por el Rebaño Sagrado y recordó aquel doblete de Liga y Copa MX, que consiguieron en 2017.

"Aris" Hernández, como apodan al ex zaguero de las Chivas, culpó de manera directa a la gestión del entoces CEO José Luis Higuera de la salida del técnico argentino Matías Almeyda del redil y que la organización tapatía se viniera a menos deportivamente después de disputar el Mundial de Clubes en 2018, por lo que asguró que "cuando hizo su trabajo de traer jugadores para ser campeón se le reconoció, pero eso fue cuando nadie lo conocía. Después comenzó de polémico y a ser protagonista. Cuando al equipo le fue mal, es cuando debió sacar la cara".

El ex defensor del Guadalajara refirió que en aquel entonces (2018) Higuera estaba celoso de Almeyda por el aprecio que le tenían todos sus compañeros, por eso se produjo su salida y la de otros tantos en el Rebaño Sagrado, que como Hernández, tuvieron que continuar su carrera lejos del redil y señaló que el ex director general "sólo será polémico, nada más así. Y el gran celo que le tenía a Matías (Almeyda), es que toda la gente lo quería por la calidad de persona y porque es un gran entrenador (…) Existía un celo, porque yo era gente que estaba con Matías Almeyda, así de simple".

El lateral izquierdo, actualmente con Chapulineros de Oaxaca en la LBM, aseguró que con el argentino Almeyda hubieran hecho un mejor papel en ese Mundial de Clubes (2018) y quizá habrían ganado algún otro título de liga, luego de argumentar que "con Matías hubiera sido un Mundial diferente, se hubieran hecho cosas extraordinarias. Desgraciadamente le dieron el poder a una persona que no sabe de futbol. Cuando estaba entre nosotros (José Luis Higuera) siempre quería sobresalir, decía que él esto, que él lo otro" y agregó que "comimos muchas veces con él (Higuera), uno se da cuenta cuando alguien no sabe de futbol y cuando no saben y se la pasan hablando, es mejor no responder. Mejor te ríes. El señor es inteligente, pero una cosa son las finanzas y otra el ámbito deportivo".