El ex Chivas Tony Alfaro obsequió alimentos a sus vecinos de Santa Bárbara en California

Hoy hace un año desde mi llegada a Mexico! Estoy muy agradecido por todo lo que e aprendido y por todas las experiencias! Gracias a dios por todas las oportunidades y por permitirme hacer lo que amo! Al igual muy feliz por toda la gente que e conocido, especialmente todos mis compañeros! Ustedes si que me hacen sentir en casa! Gracias mis chivahermanos y mis cañeros! ������ #ViviendoDeLoBueno⚽️

