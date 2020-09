Entrenamiento en Verde Valle con solicitud especial para los aficionados: La agenda del día en las Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara tiene un martes especial. El Rebaño Sagrado continúa con su preparación para el partido del fin de semana, donde animará una nueva versión del Clásico Nacional en el futbol mexicano.

El elenco comando por Víctor Manuel Vucetich mantiene su entrenamiento en las instalaciones del club en Verde Valle, donde trabajan sin descanso en la mejoría del plantel, de manera grupal como deportiva que le permita al equipo afianzarse de cara al partido.

No obstante, durante las redes sociales del club se realizó un llamado para todos loa aficionados del club a no asistir hasta la dependencia de la institución en Verde Valle, para así evitar que algún jugador, trabajo o un aficionado pueda resultar perjudicado en su estado de salud.

“ChivaHermanos: Les pedimos, por favor, NO acudir a Verde Valle. Los jugadores no podrán detenerse a dar firmas o fotos. Queremos cuidarlos y que nos cuiden. No bajemos la guardia, cada vez estamos más cerca de volver, pero por ahora tenemos que seguir unidos a la distancia”.

Un claro mensaje por la dirigencia de comunicaciones del club rojiblanco, esperando que esta medida se tome en cuenta por cada uno de los fanáticos del club, y que no perjudique al plantel del Rebaño Sagrado, ya que no podrán atenderlos a las fuera del recinto.