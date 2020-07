"Era para que hubiera perdido": Fernando Quirarte se refirió a las bajas que tuvo Chivas en el debut ante León del Torneo Guard1anes 2020

Fernando Quirarte, ex defensor de las Chivas de Guadalajara y actual integrante de la mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite la cadena Fox Sports, dio sus argumentos para respaldar el empate sin goles frente al club León, en la primera jornada del Torneo de Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y en el que analizó que con las bajas que sufrió "contra el mejor equipo de la Liga, era para que hubiera perdido".

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que este lunes inicia su semana de preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a la segunda fecha del Guard1anes 2020 en la que deberá visitar a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, sufrió cuatro bajas importantes en el arranque del campeonato (Uriel Antuna, Alexis Vega, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros), todos por contagio de coronavirus o Covid-19 y que saldó con un amargo pacto sin goles ante los "panzas verdes" en su Estadio Akron.

Los rojiblancos iniciaron este lunes su preparación para la segunda fecha (Chivas)

El "Sheriff" Quirarte, durante su intervención en el panel de expertos del programa que transmite a través de la cadena internacional Fox Sports, reconoció que "Chivas, a pesar de sus ausencias, jugando contra el mejor equipo de la Liga, era para que hubiera perdido" y reiteró que "a pesar de las ausencias que hubo, una que es clarísima, la de (Fernando) Beltrán, la de Alexis (Vega) que se entiende muy bien con (José Juan) Macías y que solo tuvo ese cabezazo. Creo que Chivas, con sus ausencias, hizo lo que pudo".

Alberto García-Aspe, ex seleccionado mexicano, respaldó el argumento de Quirate y aseguró que "entiendo lo de las ausencias, que son muy importantes, (Alexis) Vega y (Fernando) Beltrán para Chivas para mi son importantes, pero lo que no comparto es que jugando de local tienes que ser un poco más agresivo, por más que tengas ausencias". Añadió que "León también tenía alguna ausencia y parecía que León era el local. Para mi fue muy superior León. Sé que Chivas va a ir mejorando día a día, pero tuvieron grandes fallas y eso provocó también que León no pudiera ganar. Las tres de Mena eran clarísimas".

El Club Deportivo Guadalajara, después del pacto sin goles con León en el inicio del campeonato, se prepara ahora para visitar a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona en la segunda fecha del Guard1anes 2020 y en la que también sufrirá las bajas de Alexis Vega, Fernando Beltrán, Uriel Antuna y Ronaldo Cisneros.