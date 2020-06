"Es una oportunidad que no puedo desaprovechar": Carolina Jaramillo al llegar a Chivas Femenil

Carolina Jaramillo, mediocampista de la rama Femenil de las Chivas de Guadalajara, fue oficializada el lunes como la tercera refuerzo de la plantilla tapatía para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX Femenil y en sus primeras palabras como rojiblanca resaltó la importancia del equipo dentro de su familia para decirse a fichar y reconoció que "es una oportunidad que no puedo desaprovechar".

La nueva volante del Rebaño Sagrado Femenil, de 26 años, quien se incorporó a la plantilla rojiblanca tras la portera María Fernanda Ayala y la delantera Alicia Cervantes, confesó que "sí estoy emocionada, la verdad, ya quiero entrenar, ya quiero volver a jugar. Es un reto más en mi vida, son nuevas metas, nuevos proyectos para mi y dejar todo por la oportunidad que me dieron y demostrarles que no se equivocaron".

Jaramillo fue presentada como el tercer refuerzo del Femenil (Chivas)

Jaramillo, durante sus primeras palabras como jugadora rojiblanca en una entrevista para Chivas TV, reconoció que "hubo muchos equipos que me querían, no dudé en Chivas. Yo le voy a Chivas, toda mi familia es Chiva y es una oportunidad que no puedo desaprovechar, que no sé si la tenga más adelante, entonces, decidí venirme para acá (Guadalajara)".

La mediocampista, de experiencia internacional con la selección mexicana, resaltó que "lo que nunca va a faltar es la actitud, como todo futbolista, hay días que andas bien y otros que a lo mejor no, pero la actitud que demuestro en cada partido, creo que esa nunca va a faltar y la entrega" y señaló que "lo que viví en Monterrey, no lo había vivido, todavía no lo he vivido, espero vivirlo aquí. Es muy entregada la afición, apasionada, pero sé que Chivas es una afición que está en todo México y espero demasiada gente y sé que me van a recibir muy bien".

Carolina Jaramillo, en cuanto a su regreso a la Liga MX Femenil con Chivas, destacó entre sus expectativas que "primero debo demostrarme a mi misma que puedo seguir triunfando, aportar al equipo. Ahora sé que por mi posición a lo mejor mandar centros, meter goles e ir sumando poco a poco con el equipo. En lo colectivo, llegar primero a la Liguilla y posteriormente ir subiendo cada escalón para llegar a la final y poderla ganar".