Ex Chivas: Adolfo Bautista aspira a ser diputado federal en 2021

Adolfo Bautista, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, incursiona en la política y este sábado manisfestó públicamente su interés por competir en elecciones para una diputación federal en la Perla Tapatía por el Partido Encuentro Solidario, los últimos vestigios de hechos inesperados e intempestivos que nos ha deparado este atípico y acontecido año 2020, con la pandemia del coronavirus y no, aún no es el día de los inocentes. Esto es verídico, como lo confirmó el presidente nacional de ese partido: Hugo Eric Flores, a través de un comunicado oficial.

El "Bofo" Bautista, quien fuera campeón en 2006 con las Chivas, intentará tener el referido cargo político por un distrito de la ciudad de Guadalajara después de registrarse formalmente para este fin. El partido Encuentro Solidario lanzó una plataforma por internet para que los ciudadanos que busquen ocupar el referido cargo político puedan inscribirse.

El "Bofo" Bautista es considerado un ídolo en Guadalajara (JAM media)

Hugo Eric Flores, presidente nacional del partido Encuentro Solidario, dio la bienvenida al tambień ex integrante de la selección mexicana, a quien calificó como un ciudadano destacado, el cual "cree en el proyecto de cambio que impulsan". El comunicado agregó que "mediante su registro a través de internet, el ex futbolista, con una larga trayectoria en el ámbito del deporte de alto rendimiento, destacó su interés por competir por una diputación federal en Guadalajara, Jalisco".

El boletín hizo oficial la candidatura del "Bofo" Bautista (Partido Encuentro Solidario)

Bautista, de esta forma, se suma a los ex futbolistas que ocuparon o se candidatearon a un cargo político como, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, actual Gobernador de Morelos. El ex del Club América y la Selección Mexicana compitió por el desaparecido Partido Encuentro Social. ¿Votarías por el "Bofo" para este cargo público?