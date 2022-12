Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reveló su lado oscuro al enfurecer y ofender a un influencer durante un video que pasó a la posteridad en las redes sociales. ¿Esa reacción?, ¿será por no poder fichar refuerzos?

El flamante director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro, recientemente reveló su lado oscuro como persona al enfurecer y ofender de forma repetida a un reconocido influencer durante un extraño video que pasó a la posteridad en las redes sociales al ser catalogado como "el mayor hater de todos". ¿A qué se debió esa reacción?, ¿será por no haber podido fichar refuerzos aún?

El alto mando deportivo del Rebaño Sagrado, que actualmente se encuentra ultimando los detalles para cerrar las negociaciones con sus primeras incorporaciones de este mercado de pases, después de dos meses de gestión y de casi concretar también un par de salidas de su plantel estelar en esta extensa pretemporada, para el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Las Chivas, bajo el mando del entrenador Veljko Paunovic y la gestión del director deportivo español, debutó con una goleada 7-0 sobre Colima FC en Isla Navidad y se impuso 2-0 sobre Necaxa en Verde Valle antes del viaje a España, que saldó con victoria 1-0 sobre Getafe en Madrid y el revés 2-0 ante Athletic Club en Bilbao. Los rojiblancos, vienen de vencer 1-0 a Mazatlán en el Estadio Jalisco, por el Grupo B de la Copa Sky de pretemporada.

Fernando Hierro, directivo del Guadalajara y durante su estadía de regreso en España en pleno Tour Rebaño, resulta que perdió los estribos de forma inesperada al ser abordado por un reconocido influencer español en las redes sociales y ante la insistencia por obtener el video con el excapitán del Real Madrid, lo llamó de manera repetida: "ridículo", luego de solo consultarle lo que pensaba de él. ¿Qué le pasó?

Fernando Hierro coincidió con excompañeros como Figo en España (Instagram)

Hierro conserva una gran amistad con el exportero Iker Casillas (Instagram)

El actual dirgente de las Chivas fue abordado por su excompañero del Real Madrid: Iker Casillas, quien ha sido reconocido recientemente como un gran creador de contenidos en redes sociales como TikTok y publicó un divertido video en el que buscaba la aprobación de Hierro, quien no se cansó de llamarlo "ridículo" por su exposición pública y quedó catalogado por el legendario portero al asegurar que "tengo el mayor hater de todos... #FernandoHierro". El directivo argumentó: "porque eres un ridículo", a lo que ante la insistencia de Casillas, insistió que "porque eres un ridículo. Tu eres un tipo que se quiere modernizar y no, que las cosas no son así. Quedas como un ridículo".

