El delantero de 37 años no renovará con el conjunto rojiblanco y quiere continuar su carrera con los 'laguneros'.

Mercado: Oribe Peralta no seguirá en Chivas de Guadalajara y quiere ir al Santos Laguna

Chivas firmó su finiquito en este Apertura 2021 al caer desde el punto fatídico ante el Puebla por el duelo de repechaje. Con esta eliminación empieza un periodo de renovación en el conjunto rojiblanco que tiene a Oribe Peralta como la primera baja de la escuadra de Michel Leaño para el próximo Clausura 2022.

El delantero de 37 años no renovará su contrato que expira en el mes de diciembre. Sin embargo, desde las oficinas del club ofrecieron a Peralta un puesto como entrenador en las categorías menores del Rebaño, algo que el artillero no aceptó por considerar que aún no termina su etapa como jugador activo.

Y de acuerdo a información que publica la columna San Cadilla, del diario Reforma, Oribe estaría esperando al Santos Laguna para continuar su carrera en el cuadro 'lagunero'. Siempre y según esta información, el todavía artillero de Chivas está esperando un guiño del equipo que jugará los cuartos de final del Apertura ante Tigres UANL.

"Oribe Peralta espera un milagro pues luego de que rechazó la oferta de Chivas para integrarse al cuerpo técnico o al trabajo con las fuerzas básicas de los rojiblancos, seguramente cruza los dedos para que Santos Launa le dé alguna señal, pues su deseo es terminar su carrera vestido con la playera del cuadro de la Comarca. Siiin embargo, en los últimos torneos el conjunto de los Guerreros no le ha tirado ni un cambio de luces para que esto pueda ocurrir", se lee en parte de la información.

¿Cambio de cromos?

Desde Chivas de Guadalajara ya están moviendo ficha para ocupar el puesto que dejará Oribe en el plantel de Leaño, y el principal candidato para sustituirle se encuentra precisamente en el Santos. Se trata de Eduardo Aguirre, artillero que no ha tenido su mejor torneo pero del cual se espera mucho en los próximo años. ¿Habrá cambio de jugadores entre ambos combinados?