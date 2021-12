Desde el club rojiblanco no cuentan con el jugador para el Clausura 2022 a pesar de ser un internacional con México.

Las negociaciones entre Chivas de Guadalajara y el América han dado un nuevo giro: ante la negativa de Uriel Antuna de aceptar los términos del conjunto americanista, desde el Rebaño no han querido perder tiempo y ya piensan en Rayados como otra opción para hacer un trueque por el mediocampista.

Si bien los rojiblancos ya tienen un acuerdo con Sebastián Córdova -quien llegaría sí o sí al Akron-, el caso de Antuna es más complejo: el futbolista no ha llegado a un acuerdo con los de Coapa y además ve con malos ojos una mudanza a la capital de México, de ahí a que no haya dado el 'Ok' a la operación.

Con este escenario, desde las oficinas de Chivas ya están trabajando en nuevas soluciones para desprenderse de un jugador al que no quieren en el proyecto para el Clausura 2022. De acuerdo a información del diario El Informador, los rojiblancos propondrían un trueque en el que suenan los nombres de César Montes o Erick Aguirre.

"Entre los candidatos a llegar a Chivas en un intercambio por el “Brujo” se encuentran futbolistas como el defensa César Montes, quien ha estado en la órbita de Chivas desde hace algunos años. Otro que podría cambiar de rayas es Erick Aguirre, futbolista que recientemente fue fichado por el cuadro de Nuevo León, pero que también fue objeto del deseo de Chivas cuando aún militaba con el Pachuca.", se lee en parte de la información.

Siempre y según esta misma información, Michel Leaño y su cuerpo técnico no cuentan con Antuna a pesar de ser uno de los internacionales con México en el plantel rojiblanco. Su falta de adaptación al club ha hecho que se le buscara una salida y aprovecharán el buen cartel que tiene en la Liga MX para traer en su lugar a otro elemento de garantías.