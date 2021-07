"Si dependiera de mí ya vestiría la playera de Chivas": Marco Fabián y su nuevo recado a la directiva

Marco Fabián es uno de los nombres que más fuerte está sonando en este momento en las oficinas del Deportivo Guadalajara en Verde Valle. El mediapunta de 31 años se encuentra sin club tras salir del Juárez FC, por lo que hace algunas semanas está buscando un nuevo destino. Por supuesto, el Rebaño Sagrado es su primera opción y está haciendo lo imposible para recibir un pulgar arriba desde la directiva de la institución.

El canterano de Chivas tiene latente el deseo de retornar al club que ama, pero los mandamases rojiblancos no están del todo convencidos de que esto sea un buen movimiento. Cabe resaltar que el Guadalajara no ha fichado a ningún jugador hasta el momento en lo que va de este mercado de pases debido a la situación financiera que atraviesa, por lo que descartar a un elemento que llegaría de manera gratuita y que puede aportarle muchísimo al grupo sería algo poco inteligente.

Mientras los directivos del Rebaño Sagrado piensan en darle el "no", Marco Fabián continúa dejando en claro a los medios de comunicación que quiere volver a vestir la playera rojiblanca. En diálogo con TUDN, el experimentado atacante aseguró que todavía hay opciones de que la transacción se complete y le metió presión a los mandamases de la institución para que tomen una decisión.

Marco Fabián quiere retornar a Chivas (Imago 7)

"Lo voy a dejar en suspenso porque aún no hay un ‘no’ ni un ‘sí’, estamos ahí en espera entonces hay una posibilidad. No sé si sea ahora y si no llega ahora ojalá llegue después porque ese sueño lo quisiera cumplir, pero sí hay acercamientos", confesó el exjugador del Eintracht Fráncfort alemán.

Por último, admitió: "Le creen muchísimo a la prensa… Si yo tuviera un sueño, y no dejaré de decirlo, sería volver a vestir la playera de las Chivas, pero si dependiera de mi créeme que ya la tendría puesta". La situación es clara: Marco Fabián quiere regresar al Guadalajara y seguirá esperando para recibir un "sí". ¿Le llegará?