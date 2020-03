García Aspe se une al debate si Pizarro es o no ídolo en Chivas

Alberto García Aspe, ex seleccionado mexicano y actual integrante del panel de expertos del programa La Última Palabra, ofreció la noche del domingo -desde su casa por la cuarentena preventiva- su punto de vista para unirse al debate polémico del momento y que protagoniza el mediocampista Rodolfo Pizarro, quien debe ser o no considerado como ídolo en la institución rojiblanca.

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena preventiva en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.

El ex integrante del Tri, durante su intervención en el programa La Última Palabra que transmite la cadena internacional Fox Sports, aseguró que "Pizarro no puede ser un ídolo de Chivas, menos de un equipo tan importante como es Chivas, con tanta historia y con tantos jugadores que sí son ídolos desde hace muchísimo tiempo. Para ser ídolo tienes que tener una empatía con la afición impresionante, títulos, muchos años de estar en la institución, que todo mundo te recuerde, no solo la última generación. Son muchísimas cosas para ser ídolo".

"PIZARRO NO PUEDE SER UN ÍDOLO DE UN EQUIPO TAN IMPORTANTE COMO ES CHIVAS" #LUPenCasa Así lo dijo @betogarciaaspe8 tras la conversación que sostuvo el jugador de la MLS con Matías Almeyda https://t.co/jZUZyWbk44 pic.twitter.com/m4lOBavx9i — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 30, 2020

García Aspe también habló del caso del argentino ex técnico de los rojiblanco y refirió que "lo de Matías (Almeyda), obvio que sí es, por la cantidad de títulos que consiguió en poco tiempo, aunque también después fue el último lugar de la tabla, pero consiguió muchos títulos que hacía mucho que Chivas no podía conseguir y por eso, la gente se quedó con Matías como un ídolo, por esos títulos y por la empatía que tuvo con la afición".

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.