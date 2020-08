Jared Borgetti considera que fue un error de Macías regresar a Chivas

José Juan Macías surgió de las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, pero ante la ausencia de espacio en el primer equipo, fue prestado al León para que pudiera continuar con su desarrollo como futbolista, y fue con La Fiera que pudo establecerse como uno de los mejores delanteros de la Liga MX.

El éxito de Macías durante su préstamo generó que la directiva del Rebaño Sagrado se interesara en reincorporarlo al equipo para formar a su alrededor un plantel que les diera la oportunidad de pelear nuevamente por un título, sin embargo Jared Borgetti considera que esto fue un gran error.

Para @borgetti58 la llegada de Macías a Chivas fue un ERROR ��❌https://t.co/NTQrz07xiK — Futbol Picante (@futpicante) August 30, 2020

“Hasta el momento, podríamos decir que fue una decisión errónea regresar a Chivas y no quedarse en León. Creo que en León estaríamos viendo a un José Juan Macías mejor de lo que había demostrado en su momento en los esmeraldas”, explicó el ahora analista de la cadena ESPN.

“Desafortunadamente, José Juan Macías ha venido en esa misma línea del equipo y creo que por más que esté por encima de ellos en lo futbolístico, es complicado decir que está ‘muy por encima’, porque si tus compañeros tampoco te ayudan, es complicado decir que tu estás bien”, continuó Borgetti.

Por último, aseguró que el mal momento que vive el conjunto rojiblanco ha afectado directamente en el estado anímico del joven delantero: “Anímicamente le ha pegado mucho porque siente que no está disfrutando, porque siente que las cosas no están saliendo como él pensaba y que desafortunadamente, no ve cómo puede hacer mejor las cosas. Se le nota en su cara, se le nota cuando juega, la desesperación de no poder disfrutarlo y sentirse bien con lo que está haciendo”