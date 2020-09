Alan Pulido envía un consejo a José Juan Macías en su anhelo por el título de goleo con Chivas en Liga MX

Alan Pulido, ex delantero de las Chivas de Guadalajara y actual figura del Sporting Kansas City en la Major League Soccer (MLS), le envió un mensaje de consejo y apoyo con su testimonio personal a su sucesor en el ataque rojiblanco desde enero pasado: José Juan Macías, en cuanto a su deseo de emularlo como campeón de goleo en la Liga MX antes de emprender su viaje al viejo continente para cumplir su sueño europeo.

El portentoso atacante de Kansas City y ganador del título de goleo con el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo de Apertura 2019 al coleccionar 12 tantos, tuvo palabras para aconsejar a los más jóvenes talentos que vienen emergiendo de la cantera rojiblanca y liderados todos por la joya del Rebaño Sagrado: José Juan Macías, quien tiene apenas tres goles en este Torneo Guard1anes 2020.

Pulido, quien se unió a las criticas por el comportamiento de Oribe Peralta tras la caída en el Clásico Nacional ante América el sábado en el Estadio Azteca, también fue consultado sobre los nuevos talentos en el redil tapatío y refirió que "mi consejo es que están jóvenes, tienen mucho futuro por delante, que realmente tienen calidad y van a ir aprendiendo en consecuencia, conforme vayan creciendo y las experiencias que vayan desarrollando, más base a los partidos que tienen y todo. Simplemente, el trabajo, siempre lo he dicho, el trabajo es lo que te saca adelante y que se enfoquen en eso".

El goleador de las Chivas en el pasado Apertura 2019 de Liga MX añadió en su intervención que "mucha gente va a opinar sobre si metes un gol, por ahí no fue tu mejor gol y si fallas una, eres el peor. Pero que confíen siempre en su capacidad de lograr cada cosa que se van proponiendo y trabajar, siempre el trabajo es lo fundamental para esto y que traten de aprovechar las oportunidades que se les presenta y que se enfoquen, en lo que yo me enfoqué en su momento para poder ser lo que fui, campeón de goleo y lograr tres campeonatos con Chivas, más allá de todas las criticas que en su momento recibí, siempre trabajé y me esforcé y pude obtener los resultados que quise".

“Confíen en su capacidad, trabajen y se enfoquen. Más allá de las críticas que recibí, me esforcé para ser campeón de goleó y lograr 3 campeonatos con Chivas”.



�� El consejo de @alanpulido a jóvenes delanteros mexicanos como @JJMacias9 para pelear el título de goleo en Liga Mx pic.twitter.com/kpHCHynMla — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) September 22, 2020

José Juan Macías regresó en diciembre pasado al redil tras un año a préstamo con el club León y su retorno coincidió con la intempestiva salida de "PuliGol" a la Major League Soccer, en la que se mantiene como la principal figura en el ataque del Sporting Kansas City y con la esperanza ya revelada de volver a las Chivas.