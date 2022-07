El tremendo fracaso que significó quedarse eliminado de un Premundial en los Cuartos de Final en un categoría Sub-20 no pasó desapercibido en el gremio del futbol nacional, por lo cual Jorge Enríquez, exjugador de las Chivas de Guadalajara y medallista olímpico en Londres 2012 arremetió con todo sobre lo dirigentes y jugadores afirmando que su generación sigue siendo la más ganadora en la historia del balompié azteca.

El famoso Chatón no se guardó nada y fue a través de sus redes sociales que manifestó su sentir por el doloroso descalabro frente a Guatemala en penaltis, el cual se dio luego de que los elementos mexicanos fallaran cuatro disparos, uno en el tiempo regular y tres en la definición desde los 11 pasos, por lo cual el canterano del Rebaño Sagrado recordó todo lo que consiguió en su paso por las categorías menores del Tri.

“Sigan pensando que lo que están haciendo está bien y sigan arropando a las nuevas generaciones de cristal sin hambre de trascender. Hoy seguimos más vigentes que nunca. Mucha gente demerita aquellos tiempos, pero nadie nos ha logrado superar. Simplemente la mejor generación en la historia le duela al que le duela. Campeones de Concacaf, Copa Oro, Panamericanos, Preolímpico, Esperanzas de Toulon, 3er lugar en Mundial Sub-20, capitán y bota de bronce, campeones olímpicos”, publicó Enríquez en Twitter.

Y es que en muchas ocasiones el Chatón fue duramente criticado porque se considera que nunca dio el estirón en Chivas ni en ningún otro equipo, aunque a nivel selecciones ha sido de los jugadores más representativos de los últimos años. Incluso esto le valió para probar fortuna en el Salamanca de la Tercera División de España donde después de su carrera como profesional asumirá un cargo de director de las academias del conjunto ibérico.

Encuesta ¿Tiene razón el Chatón Enríquez? ¿Tiene razón el Chatón Enríquez? Sí, totalmente No, exagera No sé, pero las nuevas generaciones si son distintas YA VOTARON 12 PERSONAS

“Se dijo, lo que vimos hoy no es casualidad, es una consecuencia”, añadió el exmediocampista rojiblanco, ya que a que a todas luces el proceso de Luis Pérez y su equipo de trabajo en la Sub-20 había dado avisos de que no se estaban consiguiendo los resultados esperados y previo a este Premundial habían tenido una gira por Europa donde se habían llevado goleadas que encendieron las alarmas. Desde el 2008 México no se quedaba fuera de unos Juegos Olímpicos, hasta París 2024 donde no habrá futbol varonil.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!