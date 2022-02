A pesar de que el mercado de pases cerró este martes 1 de febrero, la 'novela' de José Juan Macías y su paso por Europa sigue dando de qué hablar. El jugador se encuentra en un limbo deportivo del cual Chivas lo quiere sacar, sin embargo, es el propio futbolista el que está negado a volver a ponerse la playera rojiblanca.

+ VER EN VIVO Y EN DIRECTO AQUÍ: MÉXICO VS. PANAMÁ +

En su intento de triunfar en Europa, Macías sigue apurando opciones para encontrar otro club en el viejo continente luego de que el Getafe rescindiera su contrato de manera unilateral. En el horizonte solo aparece el CSK Moscú, de Rusia, cuya ventana de transferencias todavía le permite inscribir algún nuevo refuerzo.

Esta es la única esperanza de Macías de seguir su búsqueda triunfal en el futbol de Europa. No obstante, y en caso de que se deba regresar a México, su reencuentro con la directiva de Chivas no se avizora como una reunión entre amigos. Y es que de acuerdo a información de el diario EL Universal Deportes, JJ está molesto con los directivos.

Siempre y según esta información, a Macías no gustó que fuera inscrito en la Liga MX sin su consentimiento previo, algo que desde el Rebaño consideran un proceder normal -y lógico- dado el cierre del plazo para poder inscribir a jugadores en los registros de la competición, y además que el artillero siga siendo ficha de Chivas.

No contentos con esto, desde hace días se filtró que los directivos de Chivas le leyeron la 'cartilla' a Macías y le indicaron que no habría más préstamos a otros clubes. En caso de no volver, sería solo con la venta absoluta de su pase al equipo interesado, algo que a estas alturas pareciera bastante complicado.