José Juan Macías comparte tercer video en redes sociales con una rutina de ejercicios para hacer en casa

Buenos días gente! Por aquí les dejo el segundo video de la mañana, no olviden grabarse y subirlo a sus historias!!! 3/4 series, a 20”seg x 20”descanso y entre cada serie 1 minuto de descanso 1.Skipping 2.Sentadilla 3.Plancha frontal isometrica 4.Desplante lateral 5.Plancha lateral isometrica 6.Desplante frontal 7.Plancha frontal dinámica 8.Desplante posterior 9.Plancha lateral dinámica

