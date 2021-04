¡Los medallistas! Jugadores de Chivas que fueron a las últimas ediciones de Juegos Olímpicos

Las Chivas de Guadalajara fueron el pilar del Tricolor Sub-23 que obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio hace algunos días, pues aportaron seis elementos al equipo que dirige Jaime Lozano, mismos que están a la espera de conocer la lista definitiva que se dará en las próximas semanas.

Por tal motivo, recordamos las últimas convocatorias para Juegos Olímpicos y cuántos elementos del Rebaño Sagrado lograron disputar el certamen que en el 2016 se realizó en Río de Janeiro Brasil y en el 2012 en Londres, además de que fue la única ocasión en que México obtuvo la medalla de oro.

Cabe destacar que para el Preolímpico que se disputó en Guadalajara, por parte del equipo tapatío fueron convocados: Alejandro Mayorga, José Juan Macías, Jesús Angulo, Alexis Vega, Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda, por lo que se espera que al menos cuatro de estos seis elementos, sean llamados para los Olímpicos que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

"Claro que me visualizo ahí (en el podio de Tokio 2020), me visualizaba primero obteniendo el boleto, después quedando campeón y lo siguiente es escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro. Sin dudas que lo visualizo todos los días y trabajo muy fuerte igual que todos los que estamos aquí para conseguirlo. Estamos dando pasos sólidos, enfocados en lo que no corresponde y esperemos poder seguir así", le respondió a Bolavip el “Jimmy” Lozano en conferencia de presa hace algunos días.

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

Con la intención de hacer hasta lo imposible por repetir lo logrado cuatro años antes, el estratega Raúl Gutiérrez trató de echar mano de elementos de experiencia, pues eligió a sus tres refuerzos mayores de 23 años: Oribe Peralta, medallista en Londres, Alfredo Talavera y Jorge Torres Nilo.

De las Chivas de Guadalajara, cuatro elementos fueron a Río de Janeiro:

Carlos Salcedo

Carlos Cisneros

Michael Pérez

Marco Bueno

Sólo el “Charal” Cisneros sigue en la institución luego de una serie de altibajos que lo llevaron al Toluca, pero volvió al Rebaño Sagrado.

Sin embargo, el Tricolor se quedó con las ganas de repetir la historia y no pasó de la primera fase, aún cuando todo apuntaba a que era un cuadro competitivo el que había armado el “Potro” Gutiérrez, mientras que los futbolistas rojiblancos poco pudieron hacer para evitar el fracaso.

Juegos Olímpicos de Londres 2012

La situación fue atípica en Londres, el equipo comandado por Luis Fernando Tena fue tomando mayor fuerza conforme avanzó el certamen, en donde hubo la actuación de tres futbolistas de las Chivas:

Marco Fabián

Miguel Ponce

Jorge Enríquez

Éste último, una de las piezas claves para que el Tricolor se alzara con el oro en el certamen veraniego. Los futbolistas rojiblancos fueron titulares en el encuentro frente a Brasil, aunque Carlos Salcido, de extracción chiva, en ese momento jugaba con los Tigres de la UANL, pero también se puede considerar que hubo más sangre tapatía entre los medallistas.

Alineación de México vs. Brasil: Jesús Corona, Israel Jiménez, Hiram Mier, Diego Reyes, Darvin Chávez, Carlos Salcido, Jorge Enríquez, Javier Aquino, Marco Fabián, Miguel Ponce, Oribe Peralta. DT. Luis Fernando Tena.