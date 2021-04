Esto es lo que debe hacer el "Nene" Beltrán si quiere estar en los Juegos Olímpicos

Fernando Beltrán no pierde el sueño de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Mexicana Sub-23, pero antes sabe que su primer objetivo es tener regularidad con las Chivas de Guadalajara donde no ha perdido la titularidad en este Torneo Guard1anes 2021 bajo las órdenes del técnico Víctor Manuel Vucetich.

El volante del Rebaño Sagrado felicitó al Tricolor que obtuvo el boleto para Tokio y admitió que le hubiera gustado formar parte del conjunto que dirige el estratega Jaime Lozano, pero también reconoció que ante los pocos minutos que ha jugado en el Guard1anes 2021, es comprensible que no fuera llamado al Preolímpico.

“Yo no pierdo el sueño, este año lo planee de una gran manera, vivir mi reto y mis sueños, ir al Preolímpico estar de titular en Chivas, estar en los Juegos Olímpicos, la verdad es que no ha sido como yo lo he querido, pero aún así no bajo los brazos, confió mucho que si no me tocan los Olímpicos me va a tocar algo bonito en mi carrera, al final no dejo de soñar, tengo 22 años, tengo muchas cosas que cumplir, claro que ir a Europa, quiero ir a la Selección porque es algo bonito y estar con gente importante ahí. He dado todo en el campo, he trabajo el doble para poder alcanzar mis sueños y al final si no se te dan por las circunstancias es porque no estuvo en mis manos, lo que estuvo en mis manos siempre lo hice. Me motivó mucho ver a mis compañeros cómo quedaron campeones, Vega fue el mejor del torneo, Antuna cómo jugó. Son situaciones que me motivaron mucho con ganas de vivirlo”, comentó el “Nene” en entrevista para Marca Claro.

Fer Beltrán reveló la cercana relación que sostiene con el técnico del Tricolor Sub-23, Jaime Lozano, quien siempre ha sido franco con él, por ello explicó que la única manera en que podrá cumplir sus aspiraciones de defender la camiseta de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, será teniendo minutos con Chivas y superando el mal momento del Rebaño Sagrado.

“Jugar y mostrar a mi mejor versión. Tengo una gran relación con el profe Jimmy, ha sido una persona franca conmigo, lo que yo necesito ahora es jugar, mostrarme de la mejor manera, alegre dentro del campo y mas que nada que a Chivas le vaya bien. Si el equipo juega bien y ganamos y tenemos esa racha de victorias que necesitamos, las cosas van cambiar. Sigo con el sueño de ir a Olímpicos, pero también hay jugadores dr gran capacidad y que simplemente están jugando, debo enfocarme en eso, y al final le deseo lo mejor a la selección, jugadores los tiene y yo sé que este Preolímpico lo merecían ganar por el esfuerzo y por las convocatorias donde trabajamos duro y deseamos tener ese pase a Tokio, si llega estaré muy agradecido y si no a seguir trabajando”, valoró Fernando Beltrán.