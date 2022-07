Javier Eduardo López, más conocido por su mote de Chofis, regresó al futbol mexicano, pero no jugará con las Chivas de Guadalajara, que le buscaron acomodo en Pachuca a cambio de Santiago Ormeño, pero el volante boicoteó la transacción.

El mediocampista perteneciente aún a las Chivas de Guadalajara, Javier Eduardo López, volvió al futbol mexicano tras una extensa cesión en la Major League Soccer (MLS), pero no vestirá más la playera rojiblanca y los directivos le encontraron acomodo en Pachuca para recibir en un urgido cambio al delantero Santiago Ormeño. El volante boicoteó por completo la transacción este martes y generó una reacción épica de la afición chivahermana en las redes sociales.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplieron este martes con una exigente sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los preparativos de su próximo compromiso: frente a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

López, más conocido en el futbol mexicano por su mote de Chofis, incendió todo este martes al anunciarle a la directiva de las Chivas que no renovará su contrato, lo que dejaba todo listo en la negociación para concretar su salida a Hidalgo con las mismas condiciones con las que llegará Santiago Ormeño a Verde Valle. El boicot del mediocampista creativo generó alarma en el mercado de pases de Liga MX al interrumpir todo el trato de manera intempestiva y luego que el delantero -incluso- ya entrenó en las instalaciones rojiblancas.

Santiago Ormeño volvió a trabajar en Verde Valle tras su prueba en 2019

La insólita negativa de Eduardo López detuvo toda la negociación, porque no se quiere ir a Pachuca y hasta surgieron reportes de prensa en las redes sociales que indican que habría exigido un aumento de 40% en el sueldo para llegar a los Tuzos, lo que impidió el anuncio este martes de Santiago Ormeño como nuevo delantero del Guadalajara y generó todo un revuelo entre los chivahermanos en Twitter, específicamente.

Chofis boicoteó por completo la transacción y Ormeño ya llegó a Guadalajara

La épica reacción de los chivahermanos en redes sociales

Los chivahermanos reaccionaron con memes de todos los calibres (Twitter)

La bomba informativa que lanzó Chofis López causó conmoción en redes sociales como Twitter, en las que los chivahermanos no tardaron en llegar a convertirla en tendencia viral al generar masivos comentarios y memes de todo tipo, varios usuarios atacaron al futbolista, ya que aseguran que no le interesa el equipo y solo ve por su bienestar, además, que ya tuvo su oportunidad y la desperdició por completo. Otros, en su mayoría, defendieron la postura que según ellos no rompería la tradición de Chivas de tener a puros futbolistas mexicanos en sus filas, pues Santiago Ormeño jugó la Copa América 2019 con la Selección de Perú.

Muchos usuarios en Twitter aprovecharon la tendencia para aventarse memes y consideran que el mediocampista pasaría a ser un héroe si evita que Ormeño sea el nuevo delantero de las Chivas para lo que resta del Apertura 2022, debido a la misma regla que supuestamente se rompería con la llegada del atacante al redil.

Los memes no faltaron para apoyar a Chofis (@Gaspar_Sparco)

