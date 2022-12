La directiva de las Chivas de Guadalajara invitó este sábado en la víspera de Navidad a una emotiva edición de su tradicional campaña del Juguetón para todos los chivahermanos que asistan al Clásico Tapatío del martes 27 de diciembre en el Estadio Jalisco, donde podrán dar su aporte: ¡Lleva un juguete! Rebaño Pasión te cuenta todos los detalles para participar.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, bajo el mando del entrenador Veljko Paunovic, entrena el lunes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles de su próxima presentación frente a los Zorros en la última fecha del Grupo B de la Copa Sky 2022 y continuar con los preparativos de la extensa pretemporada rojiblanca, para el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

Las Chivas, bajo el mando de Paunovic, debutó con goleada 7-0 sobre Colima FC en Isla Navidad y se impuso 2-0 sobre Necaxa en Verde Valle. Durante el Tour Rebaño en España, venció 0-1 a Getafe en Madrid y cayó 2-0 ante Athletic Club en Bilbao. Los rojiblancos, que dominaron 1-0 a Mazatlán y arrasaron 4-0 con Santos Laguna, vienen de sellar una voltereta 2-1 sobre Tigres UANL en el Estadio Universitario. Atlas, por su parte, llega a este Clásico Tapatío tras superar 2-1 a Mazatlán en el Estadio Jalisco, el martes 20 de diciembre, por un Grupo B de la Copa Sky que ya coronó el Rebaño Sagrado.

La institución rojiblanca, a través de un boletín informativo oficial, anunció este sábado que "con el objetivo de sacar sonrisas y hacer que muchos niños pasen un buen rato en esta época del año, el Club Deportivo Guadalajara se suma a la edición número 28 del Juguetón, una campaña enfocada en la colecta, donación y distribución de juguetes para niños que se encuentran en situación vulnerable. Tú cómo Chivahermano también puedes sumarte a este movimiento durante el Clásico Tapatío de la Copa Sky".

La organización rojiblanca invitó a sus aficionados a colaborar a esta noble causa (Chivas)

¿Cómo puedes aportar a este Juguetón en el Clásico Tapatío?

Una campaña similar se efectuó en el Clásico Tapatío del Clausura 202 (IMAGO7)

La edición más reciente o parecida a esta campaña se celebró el 7 de marzo de 2020, cuando los asistentes al Clásico Tapatío de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, celebrado en el estadio Jalisco, entregaron muñecos de peluche durante el partido. El boletín rojiblanco, en esta ocasión, refirió que "si asistes al Estadio Jalisco este martes 27 de diciembre, lleva contigo un juguete que no use baterías y que no sea bélico. Entrégalo en los diversos accesos del inmueble y así podrás contribuir a este movimiento y hacer feliz a un niño el Día de Reyes".

Chivas enfrentará al Atlas en otra noble edición del Clásico Tapatío (IMAGO7)

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!