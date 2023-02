Hay jugadores que logran dejar una huella imborrable en las instituciones que representan, sobre todo cuando dejan trofeos y campeonatos en las vitrinas, tal es el caso del exjugador y capitán de Chivas, Jair Pereira, quien reveló que la directiva del Rebaño comandado por Amaury Vergara tiene una cuenta pendiente con él.

El Comandante, quien formó parte de aquella plantilla histórica que conquistó el título de Liga Mx en el Clausura 2017 bajo la tutela de Matías Almeyda, reveló que el mismo hijo de Jorge Vergara le propuso un partido de despedida, mismo que le gustaría que se llevara a cabo, pero reuniendo a aquel plantel con el cual conquistó la 12.

“Está firmado. Lo he soñado y me encantaría juntar ese equipo campeón y jugar un partido con el actual equipo. No sé si se pueda hacer, tengo que hablar con Amaury, porque ellos sabían que las cosas estaban medio raras a mi salida. Amaury siempre se portó tipazo conmigo (…) Él fue el que me ofreció el partido de despedida, que está completamente firmado. No nos hemos puesto de acuerdo y no sé si lo vayamos a hacer”, admitió el exdefensor en entrevista con Ramón Morales para su canal de YouTube.

Pereira también recordó los malos momentos que vivió en la recta final de su estadía en el Guadalajara, en donde Tomás Boy fue uno de los impulsores de su salida, reconociendo que se quedó con una mala imagen del Jefe, quien falleció en marzo del 2022.

“Un entrenador que quizás solo tiene el título de entrenador porque fue una mala persona conmigo, nunca fue frontal y cuando quise hablar con él, me lo negó y fue un problema personal que tuvimos que empezó de cancha, pero que empezó por él.

“Tuve esa humildad de sentirme debajo de él, porque era una autoridad y querer arreglar un problema que él había ocasionado y me mandó a la goma. Yo para él era un problema al sentirme el líder de un equipo. Me quería eliminar y lo logró, en cuanto llegó, lo hizo. Nunca me había tratado un entrenador tan mal como me trató él”, concluyó el Comandante.

