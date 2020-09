Las opciones de Ricardo Peláez para reforzar la portería de Chivas

Si uno mira las estadísticas del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX antes de la undécima jornada, podrá darse cuenta sin mayores inconvenientes que uno de los equipos con menos goles recibidos es el Deportivo Guadalajara. Chivas sufrió 8 anotaciones y se ubica sólo por detrás de Cruz Azul y León (ambos con 7).

Con este dato puede afirmar que el Rebaño Sagrado no posee ningún tipo de problema en la zona defensiva, aunque estaría algo equivocado. Por más de que no tenga tantos goles en contra, está más que claro que ni Antonio Rodríguez ni Raúl Gudiño le proporcionan una amplia seguridad y confianza al DT y la afición. Sin ir más lejos, todavía Víctor Manuel Vucetich no se decide a quién poner para jugar el Clásico Nacional contra el América.

Toño Rodríguez perdió la confianza del Rey Midas (Getty Images)

Ricardo Peláez está al tanto de esta situación como ningún otro y ya tiene en su cabeza dos nombres para tratar de fichar una vez finalice el campeonato. Los dos tienen características muy similares: pasaron por Chivas, tuvieron varias convocatorias a la Selección Mexicana y cuentan con muchísima experiencia en la Liga MX, algo que hoy necesita el equipo.

�� Actitud de Clásico Nacional ������ pic.twitter.com/C7eq60k2Ic — CHIVAS (@Chivas) September 16, 2020

¿De quiénes se trata? Tal como reveló El Universal, el director deportivo del Guadalajara tiene la mira puesta en Rodolfo Cota (33) y José de Jesús Corona (39). Ambos tuvieron un buen ciclo en la institución pero el favorito sería el actual cancerbero de León, quien es más joven, estuvo más tiempo en el club y celebró 5 títulos.

Víctor Manuel Vucetich ya le habría dado el visto bueno a Ricardo Peláez para la nueva contratación en la portería, un puesto más que indispensable para aspirar a cualquier tipo de objetivo. Por el momento, tendrá que trabajar con Rodríguez y Gudiño y tratar de pelear el Guard1anes 2020 hasta donde le dé la nafta.