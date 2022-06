El llegar a un equipo tan grande e importante como Chivas implica mucho compromiso e ilusión en cualquier futbolista que arribe como refuerzo; sin embargo, hay ocasiones en las que las circunstancias no son favorables y los jugadores tienen que cumplir su ciclo en la institución sin conseguir los objetivos trazados por lo que se quedan con cierta incomodidad tal y como le sucedió a Raúl Gudiño.

Pese a ser canterano, el guardameta arribó como refuerzo para el conjunto rojiblanco de cara al Apertura 2018 proveniente del Porto, por lo que siempre demostró su amor y compromiso por el Guadalajara, aunque no logró cumplir su objetivo de salir campeón, lo que lo deja con una espinita clavada ahora que abandonó el redil.

“Salimos de Chivas dolidos, pero a final de cuentas estoy en una etapa de mi carrera en la que quiero aspirar a nuevos retos, nuevos objetivos (…) Me hubiera gustado primero no irme, pero bueno sino de otra manera con algún campeonato, con algún trofeo, alguna copa, si me quedo con esa espinita un poco clavada”, aseguró el guardameta en entrevista con TUDN.

Después de cuatro años en la institución, Gudiño terminó su contrato con el chiverío debido a que no alcanzaron un acuerdo para extender su vínculo, además de que no tenía garantizada la titularidad debido a que se fue al banquillo en múltiples ocasiones cediéndole su lugar bajo los tres postes a Toño Rodríguez y recientemente a Miguel Jiménez.

¿En qué términos concluyó su relación con Chivas?

El guardameta reconoció que cerró su ciclo en el Guadalajara con buenos términos, por lo que existe la posibilidad de regresar algún día al club: “Estamos de paso en los clubes, uno busca dejar su huella, ser leyenda, ser un ídolo con la camiseta que representas, pero esto es un trabajo, es futbol y así nos tocó. Sé que el día de mañana puedo regresar a Chivas con los brazos abiertos, se platicó bien, en buenas cosas”, concluyó.

