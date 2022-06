El hambre de trascender es una constante en Chivas, por lo que muchos de sus jugadores están ilusionados y comprometidos con el Apertura 2022 en donde tratarán de alcanzar su plenitud futbolística como José Juan Macías quien advierte que está buscando tener un excelente semestre y destacó su efectividad en el torneo anterior.

El atacante de 22 años está confiado en sus cualidades, destacando que en el Clausura 2022 tuvo una efectividad muy alta en relación a los minutos en los que participó y en las oportunidades que el equipo generó, por lo que desea anotar muchos goles, pero sin cerrarse a una cifra en particular para no incrementar la presión.

“Sé que dando mi mayor esfuerzo, estando enfocado, el equipo está generando jugadas de gol y como este término del torneo pasado en el que tuve un enfoque, metí todas las que tuve, no fallé ni una de las que me pusieron. Teniendo ese enfoque, no me voy a cerrar a un número, trato de disfrutarlo y no generar una frustración de que tengo que hacer tantos”, detalló en entrevista a TUDN.

José Juan Macías ha destacado en la pretemporada, ya que en el duelo contra Caimanes de Colima anotó un gol y se lució con una asistencia de ‘taquito’, mientras que en el cotejo contra Santos volvió a brillar, pero ahora con un doblete que llevó al Rebaño a un nuevo triunfo de cara al arranque en el Apertura 2022.

¿Qué sigue para Chivas?

El Guadalajara realizó el viaje a Chicago este jueves para descansar y posteriormente, el viernes, realizar un entrenamiento para cerrar filas para enfrentarse a los rojinegros el sábado, por lo que se espera que el domingo regresen a la Perla de Occidente para recibir unos días de descanso y reportar nuevamente en Verde Valle para preparar el duelo de la jornada 1 contra FC Juárez.

