Los dichos del ex Chivas complican cada vez más al entrenador del Rebaño, que todavía no se ganó el afecto de la afición.

Las cosas han sido cuesta arriba para Marcelo Leaño. Desde su asunción como entrenador de Chivas, el equipo ha conseguido tener algunos buenos pasaje de buen futbol, pero no son consistentes. Obviamente, su elección como entrenador generó confusión y enojo en la afición, pero también en un personaje en particular: Liborio Sánchez.

Hace poco, el actual portero de 32 años demostró su enojo por la elección de Leaño como entrenador del equipo en el que se formó, pues consideraba que hay entrenadores mexicanos mucho más capacitados para hacer esa labor. Sin embargo, también comentó otra cosa que dejó entrever que hay un problema anterior.

Sánchez contó que, en el 2011, cuando jugaba para Querétaro, él fue el gran responsable de dejar fuera de Liguilla al Rebaño y explicó sus motivos para ese gran rendimiento: "Yo lo hice para que vieran lo que dejaron ir, el entrenador de arqueros de aquel momento me dijo que no tenía la personalidad de un portero de Chivas, pero demostré que el ‘ranchero’ terminó eliminándolos".

En ese entonces, Liborio se había empezado a consagrar en los Gallos Blancos al punto de que los directivos de dicho equipo estaban dispuestos a ofrecerle una renovación en el equipo. Sin embargo, Leaño, que en ese momento trabajaba como directivo, le prometió otra cosa: "Yo no me quería regresar, sinceramente, me regresa Marcelo Michel Leaño cuando estaba como directivo, me regresa con mentiras diciendo que yo iba a jugar CONCACAF y no jugué ningún partido en seis meses”.

El recuerdo de aquel regreso le dejó un mal sabor de boca a Sánchez, que actualmente está jugando en el futbol de Guatemala. A su vez, esta anécdota deja muy mal parada a todos los integrantes de aquella directiva, entre los que se encontraba Leaño.