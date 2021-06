Si no llega ningún arquero, ¿quién debe ser el titular entre Toño Rodríguez y Raúl Gudiño?

En los últimos días se ha generado mucha polémica con algunos rumores que vinculaban directamente al Deportivo Guadalajara con distintos arqueros. Los nombres de José de Jesús Corona, Jonathan Orozco y Hugo González sonaron muy fuerte en la interna del Rebaño Sagrado, pero rápidamente han sido descartados para el mercado de pases de Liga MX.

A pesar de que Ricardo Peláez sí habló con el portero de Cruz Azul, todo quedó en una plática informal y no llegará a Verde Valle. Por otra parte, al momento de descartar la opción del actual elemento de Monterrey, distintos medios de comunicación hicieron énfasis en que Chivas no se reforzará en este puesto. Víctor Manuel Vucetich está conforme con Antonio Rodríguez y Raúl Gudiño para esta nueva temporada, por lo que no ficharía a ningún guardameta.

¿Quién debe ser el arquero titular de Chivas? (Imago 7)

El primer equipo está próximo a arrancar la pretemporada bajo el mando del Rey Midas, quien tendrá severas dificultades para el armado del once inicial. Además de las bajas que sufre y sufrirá por la Selección Mexicana (Mayor y Sub-23), el DT deberá decidir nuevamente quién será el portero titular del Deportivo Guadalajara.

A lo largo de la última temporada, Antonio Rodríguez y Raúl Gudiño se repartieron los 40 partidos que disputó Chivas. Toño atajó en 16; mientras que el ex-Porto estuvo en los restantes 24. A continuación, un breve repaso de sus números que pueden ayudar a decidirse por alguno de los dos.

Antonio Rodríguez recibió 14 goles en 16 partidos (promedio de 0,87 por encuentro) y mantuvo la valla invicta en 6 juegos. Con él en cancha Chivas ganó 6, empató 5 y perdió 5 (efectividad de 47% de puntos). Según el portal de Sofascore, realizó 48 salvadas (31 por remates desde adentro del área), por lo que promedió 3 por partido.

Raúl Gudiño recibió 31 goles en 24 partidos (promedio de 1,29 por encuentro) y mantuvo la valla invicta en 3 juegos. Con él en cancha Chivas ganó 9, empató 9 y perdió 6 (efectividad de 50% de puntos). Según el portal de Sofascore, realizó 76 salvadas (45 por remates desde adentro del área), por lo que promedió 3,16 por partido.