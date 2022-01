Con cada día que pasa van apareciendo detalles que enturbian aún más el ambiente enrarecido que se vive en Chivas desde hace semanas. Después de la victoria ante Mazatlán en la fecha 1, el tiempo en Verde Valle se ha venido oscureciendo con Michel Leaño y varios de sus futbolistas en el punto de mira.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX

De acuerdo a información que arroja la columna Toque Filtrado, del portal Mediotiempo, el vestuario de Chivas es un auténtico hervidero. Según se desprende de esas líneas de información, las decisiones del técnico han hecho que el plantel se fracture en distintos grupos en donde cada quien va por su lado.

"Todo lo que había logrado se fue a la borda y en Chivas ya no le creen tanto al técnico rojiblanco, Marcelo Michel Leaño. En ocasiones pasadas habían leído en este espacio que Michel tenía el torneo anterior un grupo unido al estilo de lo que hizo Matías Almeyda, pero hoy las cosas son muy distintas.", se lee en el inicio de la nota informativa.

Líneas más abajo se reitera el mal maneja que está haciendo el joven estratega con el vestuario, en donde muchos no entienden algunas decisiones que ha tomado en lo que va de campeonato. La última gota que habría derramado el vaso fue la capitanía de Sergio Flores contra el Querétaro ante la mirada incrédula de Raúl Gudiño o el propio Alexis Vega.

"Es muy sencillo, los jugadores encuentran cosas que no les gustan, no les agrada mucho que les haga cuestiones sin haber jugado futbol y pues las cosas no van bien. Hay al menos tres grupos dentro de Chivas y sin verse pronto una unidad. Tampoco gustó que haya puesto a Sergio Flores como capitán ante Querétaro cuando en la cancha había gente con más experiencia que la Morsa, como Raúl Gudiño o Alexis Vega.", explica.